Стал известен новый псевдоним Егора Крида

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Известный певец Егор Крид, настоящее имя которого Егор Булаткин, решил сменить свой псевдоним на Сплит. Теперь его новое имя можно увидеть на всех музыкальных платформах.

Фото: commons.wikimedia.org by Виталий Багров, CC BY-SA 4.0

Артист объяснил своим поклонникам, что вынужден пойти на этот шаг из-за некоторых проблем с документами. 14 октября он заверил свою аудиторию, что это лишь временная мера, которая не повлияет на его творчество.

Егор Крид выступал под псевдонимом KReeD с 2011 года. Он рассказывал, что придумал это имя, вдохновившись названием группы ребят, с которыми занимался граффити. Во время сотрудничества с лейблом Black Star он зарегистрировал имя Егор Крид как товарный знак. В 2019 году он покинул музыкальную компанию, но сохранил свой псевдоним.

Ранее Настасья Самбурская прокомментировала новости о своей свадьбе.

Уточнения

Его́р Крид (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.