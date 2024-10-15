Известный певец Егор Крид, настоящее имя которого Егор Булаткин, решил сменить свой псевдоним на Сплит. Теперь его новое имя можно увидеть на всех музыкальных платформах.
Артист объяснил своим поклонникам, что вынужден пойти на этот шаг из-за некоторых проблем с документами. 14 октября он заверил свою аудиторию, что это лишь временная мера, которая не повлияет на его творчество.
Егор Крид выступал под псевдонимом KReeD с 2011 года. Он рассказывал, что придумал это имя, вдохновившись названием группы ребят, с которыми занимался граффити. Во время сотрудничества с лейблом Black Star он зарегистрировал имя Егор Крид как товарный знак. В 2019 году он покинул музыкальную компанию, но сохранил свой псевдоним.
Ранее Настасья Самбурская прокомментировала новости о своей свадьбе.
Его́р Крид (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Россия внесла в БРИКС предложение о новой платёжной системе. "Мост БРИКС" будет лучше SWIFT и заменит его, как интернет заменил факсимильный аппарат.