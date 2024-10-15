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Стал известен новый псевдоним Егора Крида

1:00
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Известный певец Егор Крид, настоящее имя которого Егор Булаткин, решил сменить свой псевдоним на Сплит. Теперь его новое имя можно увидеть на всех музыкальных платформах.

Стал известен новый псевдоним Егора Крида
Фото: commons.wikimedia.org by Виталий Багров, CC BY-SA 4.0

Артист объяснил своим поклонникам, что вынужден пойти на этот шаг из-за некоторых проблем с документами. 14 октября он заверил свою аудиторию, что это лишь временная мера, которая не повлияет на его творчество.

Егор Крид выступал под псевдонимом KReeD с 2011 года. Он рассказывал, что придумал это имя, вдохновившись названием группы ребят, с которыми занимался граффити. Во время сотрудничества с лейблом Black Star он зарегистрировал имя Егор Крид как товарный знак. В 2019 году он покинул музыкальную компанию, но сохранил свой псевдоним.

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Уточнения

Его́р Крид (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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