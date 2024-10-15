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Настасья Самбурская вышла на связь и ответила на слухи о свадьбе по примеру Алсу

1:13
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Настасья Самбурская отреагировала на слухи о своём свадебном путешествии. Она, подобно певице Алсу, лаконично ответила на появившиеся новости словом "врут".

Настасья Самбурская вышла на связь и ответила на слухи о свадьбе по примеру Алсу
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Настасьи Самбурской в Инстаграм*(запрещён в РФ), PDM

Артистка написала комментарий к публикации Telegram-канала "Блокнот Старс", где говорилось о том, что она якобы тайно вышла замуж. В своём комментарии она подтвердила, что это неправда.

Также она вступила в дискуссию с подписчицей, которая предположила, что её брак не продлится долго. Самбурская решила уточнить причины таких заявлений. Одна из подписчиц напомнила ей о её предыдущем браке, который продлился всего три месяца. Другая читательница поинтересовалась, почему актриса вообще вышла замуж за мужчину, которого впоследствии обвинила в рукоприкладстве. Настасья Самбурская дала понять, что была сильно влюблена.

Накануне состоялась премьера фильма "Кореша", на которой актриса не появилась. Генеральный продюсер картины заявил, что она отправилась в свадебное путешествие.

Ранее Оксана Фандера прокомментировала своё сходство с Дианой Пожарской.

 

Уточнения

Наста́сья Анисла́вовна Самбурска́я (настоящее имя — Анастасия Алексеевна Терехова; род. 1 марта 1987, Приозерск, Ленинградская область) — российская актриса театра и кино, певица, модель, телеведущая. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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