Оксана Фандера ответила на сходство с невесткой Дианой Пожарской: индивидуальность

Актриса Оксана Фандера поделилась своим мнением о схожести с невесткой Дианой Пожарской.
Известно, что эти талантливые женщины прекрасно ладят и с теплотой общаются. Однако поклонники не могут не заметить, что они не только близки по духу, но и внешне очень похожи.
56-летняя Оксана опубликовала домашнее фото Дианы в очках и своё собственное, почти в такой же оправе. В подписи к фотографии она написала: "Индивидуальность — наше главное сходство. Ничто так не сближает, как сходство характеров…"
Подписчики поддержали её и отметили, что актёр Иван Янковский, выбравший в жёны Диану, не ошибся.
Диана Пожарская и Иван Янковский поженились тайно, но в июне 2021 года они объявили о рождении сына Олега.
Ранее Элджей рассказал о подарке, который он сделал своему дедушке.
Окса́на Оле́говна Фанде́ра (род. 7 ноября 1967, Одесса, Украинская ССР, СССР) — советская и российская актриса театра и кино.
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