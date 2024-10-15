Оксана Фандера ответила на сходство с невесткой Дианой Пожарской: индивидуальность

Актриса Оксана Фандера поделилась своим мнением о схожести с невесткой Дианой Пожарской.

Фото: Telegram by Telegram-канал Оксаны Фандеры, PDM

Известно, что эти талантливые женщины прекрасно ладят и с теплотой общаются. Однако поклонники не могут не заметить, что они не только близки по духу, но и внешне очень похожи.

56-летняя Оксана опубликовала домашнее фото Дианы в очках и своё собственное, почти в такой же оправе. В подписи к фотографии она написала: "Индивидуальность — наше главное сходство. Ничто так не сближает, как сходство характеров…"

Подписчики поддержали её и отметили, что актёр Иван Янковский, выбравший в жёны Диану, не ошибся.

Диана Пожарская и Иван Янковский поженились тайно, но в июне 2021 года они объявили о рождении сына Олега.

Ранее Элджей рассказал о подарке, который он сделал своему дедушке.

Уточнения

Окса́на Оле́говна Фанде́ра (род. 7 ноября 1967, Одесса, Украинская ССР, СССР) — советская и российская актриса театра и кино.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.