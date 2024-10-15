Бывший муж Анастасии Ивлеевой сделал подарок дедушке, о котором тот мечтал всю жизнь: мощно

Рэпер Элджей, известный также как Алексей Узенюк, в своем личном блоге поделился радостной новостью. Он рассказал, что сделал дедушке сюрприз — подарил ему машину, о которой тот мечтал всю жизнь.
В своем Telegram-канале музыкант опубликовал семейное фото, на котором он запечатлен вместе с дедушкой за рулем нового автомобиля УАЗ "Патриот".
"Залетел к дедушке и подарил ему машину, о которой он всегда мечтал. Люблю его, фэмили тайм", — написал Элджей.
Поклонники пришли в восторг от этого трогательного жеста и поздравили артиста с покупкой. Они также поинтересовались, когда же музыкант порадует их новым альбомом.
Недавно Элджей подтвердил свои отношения с певицей ANIKV.
Ранее актёр Дмитрий Орлов рассказал, чем занимается после ухода из кино.
Алексе́й Константи́нович Узеню́к (род. 9 июля 1994, Новосибирск), более известный под псевдонимом Элдже́й — российский рэпер.
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