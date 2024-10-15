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Бывший муж Ирины Пеговой раскрыл, чем зарабатывает на жизнь после ухода из кино

1:18
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёр Дмитрий Орлов поделился, что время от времени играет в спектаклях, чтобы обеспечить себе средства к существованию.

Бывший муж Ирины Пеговой раскрыл, чем зарабатывает на жизнь после ухода из кино
Фото: Adobe Stock by Larisa, PDM

В недавнем интервью на YouTube-канале ALVA, артист, ранее объявивший о своём уходе из кино, рассказал, что продолжает выходить на сцену, но уже не так часто, как раньше. При этом он решил сосредоточиться на проведении тренингов личностного роста.

"Мне просто не хочется сниматься в кино, поэтому я отказываюсь от этой идеи, ведь это отнимает много времени. Я играю в антрепризных спектаклях просто для того, чтобы иметь какой-то доход. Я зарабатываю ровно столько, сколько необходимо для оплаты жилья, телефона и покупки еды. Я по-прежнему играю четыре-пять спектаклей в месяц, потому что это единственный способ обеспечить себя", — отметил Дмитрий Орлов.

Он гордится тем, что решился на столь значительные перемены в своей жизни. У него нет цели "прославиться или разбогатеть", поскольку он уже достиг этого в актёрской профессии. Сейчас он проводит тренинги для тех, кто нуждается, и для волонтёрских организаций.

Ранее дочь Любови Успенской поделилась своими переживаниями по поводу зависти к успеху матери.

 

Уточнения

Дми́трий Анато́льевич Орло́в (род. 7 октября 1971, Москва, РСФСР, СССР) — российский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, телеведущий.

Ири́на Серге́евна Пе́гова (род. 18 июня 1978, Выкса, Горьковская область, РСФСР, СССР) — российская актриса театра и кино, танцовщица и телеведущая. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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