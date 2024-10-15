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Дочь Любови Успенской заговорила о зависти к успеху матери

1:21
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Дочь певицы Любови Успенской, Татьяна Плаксина, поделилась своими воспоминаниями о подростковом возрасте, когда она испытывала зависть к успеху своей матери.

Дочь Любови Успенской заговорила о зависти к успеху матери
Фото: instagram.com by личный аккаунт Любови Успенской в Инстаграм*(запрещён в РФ), PDM

Татьяна рассказала, что быть дочерью известного человека — это не всегда просто. Она мечтает о сольной карьере, а совместные выступления с матерью воспринимает как своеобразную школу. В юности она даже завидовала успеху и славе певицы, но со временем смогла преодолеть это чувство.

"Всё проходит со временем, и с годами меняется отношение. Когда я была подростком, я завидовала маме, потому что у неё был свой путь, своя ниша, где она нашла себя. А я не могла найти себя нигде, поэтому очень страдала от этого и испытывала зависть. Когда у тебя нет чего-то, что есть у другого, то зависть — это естественное чувство. И оно проходит, когда ты сам обретаешь это в своей жизни", — откровенно рассказала Плаксина.

Любовь Успенская с восхищением относится к таланту дочери и отмечает, что сама не могла похвастаться такими данными в молодости. Она с удовольствием берёт дочь на выступления и старается помочь в продвижении.

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Уточнения

Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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