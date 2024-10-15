Александр Васильев отказывается жалеть об уходе с Первого канала: живу интересной жизнью

Историк моды и телеведущий Александр Васильев сообщил, что не жалеет об уходе из программы "Модный приговор" на Первом канале. Теперь у него появилось время для "интересной жизни".

Фото: instagram.com by личный аккаунт Александра Васильева в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

В эфире YouTube-шоу Кирилла Бодрова он с гордостью рассказал, что в настоящее время много путешествует, в то время как раньше у него не было на это времени.

"Понимаете, о какой Австралии или Новой Зеландии я мог мечтать в "Модном приговоре", когда мы снимали раз в две недели? По четыре дня съёмок, по четыре программы в день, с 11 утра до часа ночи", — поделился своими мыслями Александр Васильев.

Сейчас он живёт во Франции, а также владеет недвижимостью в Латвии и Турции. Он не стесняется открыто говорить о своих владениях, так как, по его словам, заработал на них самостоятельно, и они обошлись ему недорого.

Ранее Дима Билан поделился, что у него была возможность записать песню с Леди Гагой.

Уточнения

Алекса́ндр Алекса́ндрович Васи́льев (род 8 декабря 1958, Москва) — российский и французский историк моды, искусствовед, театральный художник, декоратор интерьеров, коллекционер, телеведущий.



«Мо́дный пригово́р» (с 31 августа по 4 сентября 2020 года в печатных программах телепередач — «Большой модный приговор») — телепередача о моде и стиле, которая выходит в эфир на «Первом канале» с 30 июля 2007 года.





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