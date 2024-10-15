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Дима Билан отказался записывать совместную песню с Леди Гагой: какая была бы история

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певец Дима Билан признался, что не стал записывать совместный трек с американской исполнительницей Леди Гагой, которая на тот момент не была так широко известна.

Дима Билан отказался записывать совместную песню с Леди Гагой: какая была бы история
Фото: wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

В беседе с Super артист выразил мнение, что из этой идеи могла бы получиться интересная история.

Дима Билан также рассказал, что встречался со многими зарубежными артистами, среди которых были Рианна и Снуп Догг. Кроме того, он виделся с кумиром миллионов людей — Майклом Джексоном.

Российский певец отметил, что встречи с мировыми знаменитостями происходили на музыкальных фестивалях, где ему довелось побывать. Однажды он курил вместе с Эми Уайнхаус, которая спросила, есть ли у него что-то. Тогда исполнитель не понял, что она имела в виду, но позже догадался.

Ранее возлюбленную Григория Лепса заподозрили в обмане.

Уточнения

Ди́ма Никола́евич Била́н (имя при рождении — Ви́ктор Никола́евич Бела́н; род. 24 декабря 1981, Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО, РСФСР, СССР)— российский певец, автор песен и киноактёр.

Ле́ди Га́га (англ. Lady Gaga; настоящее имя — Сте́фани Джоа́нн Анджели́на Джермано́тта (англ. Stefani Joanne Angelina Germanotta), род. 28 марта 1986, Нью-Йорк, США) — американская певица, автор песен, продюсер, филантроп и актриса.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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