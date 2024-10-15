18-летнюю возлюбленную Григория Лепса заподозрили в обмане: роман по расчёту

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Певица Евгения Freedom убеждена, что молодая возлюбленная народного артиста России Григория Лепса Аврора Киба встречается с певцом только ради корыстных целей.

Фото: commons.wikimedia by Okras, CC BY-SA 4.0

В интервью "Экспресс-Газете" исполнительница выразила мнение, что Аврора Киба видит в отношениях с состоятельным музыкантом благоприятные перспективы, в том числе для своего продвижения в музыкальной индустрии.

"Он для неё покровитель, защита и опора. Поэтому она чувствует себя комфортно и может позволить себе всё", — сказала Евгения.

Певица не удивится, если в ближайшее время выйдет совместная песня Григория Лепса и его юной возлюбленной. Евгения Freedom, как и другие эксперты, не сомневается в искренности чувств самого музыканта, но в личности Кибы им видится "хитрая лиса".

Ранее представитель Настасьи Самбурской прокомментировала слухи о свадебном путешествии актрисы.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия — Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер.



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