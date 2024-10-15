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Представитель Настасьи Самбурской отреагировала на слухи о свадьбе актрисы: не сомневайтесь

1:01
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Настасья Самбурская отправилась в отпуск после напряжённого съёмочного периода, а не в свадебное путешествие. Об этом рассказала концертный директор артистки Алёна Макарова.

Представитель Настасьи Самбурской отреагировала на слухи о свадьбе актрисы: не сомневайтесь
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Настасьи Самбурской в Инстаграм*(запрещён в РФ), PDM

В интервью WomanHit представитель исполнительницы сообщила, что у неё нет информации о свадьбе или медовом месяце Самбурской.

"Настасья сейчас отдыхает после сложного съёмочного периода. Она уехала, чтобы восстановить силы перед тем, как приступить к новым проектам. Но это не свадебное путешествие, а обычный отдых", — поделилась Алёна Макарова.

Также она подчеркнула, что когда певица выйдет замуж, то обязательно сообщит об этом своим поклонникам.

Накануне генеральный продюсер фильма "Кореша" Дмитрий Щербанов сообщил, что актриса не смогла приехать на презентацию картины, так как отправилась в свадебное путешествие.

Ранее возлюбленная рэпера Гуфа рассказала о своей борьбе с нервной анорексией.

Уточнения

Наста́сья Анисла́вовна Самбурска́я (настоящее имя — Анастасия Алексеевна Терехова; род. 1 марта 1987, Приозерск, Ленинградская область) — российская актриса театра и кино, певица, модель, телеведущая. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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