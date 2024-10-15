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Возлюбленная рэпера Гуфа рассказала о пятилетней борьбе с нервной анорексией

1:06
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Возлюбленная рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов) Разият Салахова поделилась своим непростым опытом. На протяжении пяти лет она боролась с последствиями нервной анорексии.

Возлюбленная рэпера Гуфа рассказала о пятилетней борьбе с нервной анорексией
Фото: commons.wikimedia by Zeliotvankaizer, CC BY-SA 4.0

Она выразила поддержку женщинам, которые чувствуют себя комфортно в своём теле, и призвала отказаться от моды на анорексичную худобу. В своё время Разият похудела на 17 кг за два месяца, и ей пришлось приложить немало усилий, чтобы вернуть свой нормальный вес.

Эти пять лет, проведённые в борьбе с расстройством пищевого поведения, она называет адом. Однако сейчас Салахова полностью здорова и довольна своим весом и внешним видом.

"Сейчас мне всё равно, что говорят про мой вес. Я вешу 56 килограммов, и меня всё устраивает. У меня всё хорошо. Поэтому, девочки, не стоит страдать из-за этого", — завершила свой рассказ Разият.

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Уточнения

Алексе́й Серге́евич Долма́тов (род. 23 сентября 1979, Москва, РСФСР, СССР), более известный под псевдонимом Гуф — российский рэпер, сооснователь (совместно с Принципом) и участник группы CENTR. 

Не́рвная анорекси́я (лат. anorexia nervosa) (от др.-греч. ἀν- — «без-», «не-» и ὄρεξις — «позыв к еде, аппетит») — расстройство приёма пищи, характеризующееся значительно сниженным весом тела, преднамеренно вызываемым и/или поддерживаемым самим пациентом, в целях похудения или для профилактики набора лишнего веса.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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