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Кожевникова с размахом отметила день рождения годовалого сына: маленький президент

1:16
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова показала кадры со дня рождения младшего сына Александра.

Кожевникова с размахом отметила день рождения годовалого сына: маленький президент
Фото: https://www.instagram.com/mkozhevnikova by Инстаграм Марии Кожевниковой is licensed under public doman

Мария Кожевникова опубликовала в "Инстаграме"* фото с детского праздника в честь первого дня рождения четвёртого сына.

Звезда сериала "Универ" организовала мальчику праздник с воздушными шарами, аниматорами и игрушечными машинками.

"Нашему Сашеньке 1 годик! Любимец, контролёр, весельчак и мыслитель!" — написала под кадрами актриса.

Кожевникова отметила, что сердце матери увеличивается с появлением на свет каждого ребёнка.

Она отметила, что заранее предвкушала общение Скорпиона со Львом.

"Я сразу поднимаю белый флаг и сдаюсь Мой маленький Президент! Расти здоровым, счастливым и позитивным!" — обратилась к наследнику знаменитость.

В браке с мужем Евгением Васильевым Мария воспитывает ещё троих старших сыновей — Ивана (2014 года рождения), Максима (2015 года рождения) и Василия (2017 года рождения).

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Мари́я Алекса́ндровна Коже́вникова (род. 14 ноября 1984, Москва) — российская актриса, получившая известность благодаря роли Аллы Гришко в комедийном сериале «Универ». Мастер спорта (2006), общественный и политический деятель (активист ОНФ; депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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