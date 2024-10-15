Катя Лель пошла на примирение с тяжелобольным Отаром Кушанашвили

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Катя Лель решила отозвать свой судебный иск против журналистка Отара Кушанашвили.

Фото: https://vk.com/katyalelofficial by ВК-аккаунт Кати Лель is licensed under public doman

Telegram-канал "Светский хроник" опубликовал информацию по делу Кати Лель и Отара Кушанашвили. Официальный документ гласит, что дело прекращено в связи с отказом истца от иска.

Катя Лель требовала у Кушанашвили 6,5 млн рублей за то, что он высмеял её заявления о контактах с инопланетными цивилизациями.

Звезда удовлетворилась публичными извинениями тяжелобольного Отара, которые он записал ей в своём шоу "Какого".

Кушанашвили отметил, что не хотел бы портить отношения со звёздами шоу-бизнеса и назвал исполнительницу хита "Мой мармеладный" хорошей женщиной.

Уточнения

Ка́тя Ле́ль (настоящее имя — Екатери́на Никола́евна Чупри́нина; род. 20 сентября 1974, Нальчик) — российская певица и автор песен, исполнительница популярных песен «Мой мармеладный (Я не права)», «Огни», «Я по тебе скучаю», «Горошины», «Долетай», «Две капельки» и других.



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