Актёр Никита Джигурда заявил, что Никита Кологривый — его внук

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Никита Джигурда сделал неожиданное признание о родственных связях с актёром Никитой Кологривым.

Фото: https://vk.com/dzhigurda12 by ВК-аккаунт Никиты Джигурды is licensed under public doman

Никита Кологривый побывал на публичном мероприятии вместе с женой Мариной Анисиной.

Во время позирования на камеру журналистам звезда фильма "Любить по-русски" сделал эпатажное заявление своим громовым голосом.

"Никита Кологривый — мой внук", — заявил артист, крепко обнимая супругу.

Интернет-пользователи оставляли под кадрами шуточные комментарии. Они отмечали, что в случае родства звезды сериала "Слово пацана" Кологривого и Джигурды не нужна даже генетическая экспертиза.

Объединяет двух артистов имя, сильные голоса и эпатажное поведение.

Уточнения

Ники́та Бори́сович Джигурда́ (укр. Нікіта Борисович Джигурда; род. 27 марта 1961, Киев, Украинская ССР, СССР) — советский, украинский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, исполнитель песен. Народный артист Чеченской Республики (2008).



Ники́та Серге́евич Кологри́вый (род. 16 октября 1994, Новосибирск) — российский актёр театра и кино. Известен по ролям в трилогии о Бендере режиссёра Игоря Зайцева, Емели в фильме «По щучьему велению» и Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».



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