Музыкальный продюсер назвал причину тайных выступлений Кристины Орбакайте на корпоративах

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Кристина Орбакайте, которая отказалась от выступлений в России, не хочет раскрывать свою деятельность, поэтому она запрещает фото- и видеосъёмку на частных мероприятиях. Такое мнение высказал музыкальный продюсер Сергей Дворцов в беседе со "Страстями".

Фото: Telegram-канал Кристины Орбакайте is licensed under public domain

По его словам, артистка не желает, чтобы другие знали о её работе в России или о её сотрудничестве с коллегами, такими как Филипп Киркоров и Авраам Руссо.

Сергей Дворцов не был удивлён новостями о том, что гастрольный тур Кристины Орбакайте по США и Канаде не увенчался успехом. Он считает, что это было ожидаемо.

"На сегодняшний день вся семья Пугачёвой находится в сложном творческом периоде, и их начинают отстранять от общества, мероприятий, корпоративов и съёмок. Это только начало для Кристины", — пояснил продюсер.

Вероятно, из-за проблем в США артистка уезжает за границу, где получает хорошие деньги.

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Уточнения

Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).





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