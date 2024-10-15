Музыкальный продюсер назвал причину тайных выступлений Кристины Орбакайте на корпоративах

Певица Кристина Орбакайте, которая отказалась от выступлений в России, не хочет раскрывать свою деятельность, поэтому она запрещает фото- и видеосъёмку на частных мероприятиях. Такое мнение высказал музыкальный продюсер Сергей Дворцов в беседе со "Страстями".
По его словам, артистка не желает, чтобы другие знали о её работе в России или о её сотрудничестве с коллегами, такими как Филипп Киркоров и Авраам Руссо.
Сергей Дворцов не был удивлён новостями о том, что гастрольный тур Кристины Орбакайте по США и Канаде не увенчался успехом. Он считает, что это было ожидаемо.
"На сегодняшний день вся семья Пугачёвой находится в сложном творческом периоде, и их начинают отстранять от общества, мероприятий, корпоративов и съёмок. Это только начало для Кристины", — пояснил продюсер.
Вероятно, из-за проблем в США артистка уезжает за границу, где получает хорошие деньги.
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Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
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