Лолита Милявская рассказала, на чём никогда не экономит

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская выразила своё равнодушие к брендовым вещам.

Фото: https://t.me/lolitamilyavskaya by ВК-аккаунт Лолиты Милявской is licensed under public doman

Лолита Милявская ответила на вопросы журналистов о том, приходилось ли ей когда-нибудь носить поддельную продукцию, косящую под популярные бренды.

Звезда без тени сомнения заявила, что много десятилетий отходила с сумками, которые считала брендовыми и только потом узнала, что щеголяла с "палью".

Лолита объяснила, что наткнулась на видео блогеров, в которых объяснялась разница между оригиналом и подделкой. Оказалось, что певица принимала за брендовую вещь качественную подделку. .

Это нисколько не расстроило знаменитость, так как для неё было важно лишь качество.

Милявская подчеркнула, что при ремонте нельзя экономить на электропроводке и сантехнике, а она никогда не экономит на трусах и лифчиках. Видео интервью с певицей опубликовал Telegram-канал "Немалахов".

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.



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