Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китайские зимние шины: стоит ли экономить на безопасности зимой
Катя Лель пошла на примирение с тяжелобольным Отаром Кушанашвили
Прорыв в фармакологии: российские ученые разработали инновационный метод синтеза лекарственных молекул
На Камчатке нашли лодку с единственным выжившим, который дрейфовал в море 2 месяца
Актёр Никита Джигурда заявил, что Никита Кологривый — его внук
Тайский антистресс-массаж: как снизить выпадение волос через расслабление
О чём кошка мяукает хозяину: интонация и громкость помогут понять, чего хочет питомец
Кошки и их мистическая связь с человеческой душой
Какая рыба токсична и почему от нее лучше отказаться: мнение эксперта

Лолита Милявская рассказала, на чём никогда не экономит

0:58
Шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская выразила своё равнодушие к брендовым вещам.

Лолита Милявская рассказала, на чём никогда не экономит
Фото: https://t.me/lolitamilyavskaya by ВК-аккаунт Лолиты Милявской is licensed under public doman

Лолита Милявская ответила на вопросы журналистов о том, приходилось ли ей когда-нибудь носить поддельную продукцию, косящую под популярные бренды.

Звезда без тени сомнения заявила, что много десятилетий отходила с сумками, которые считала брендовыми и только потом узнала, что щеголяла с "палью".

Лолита объяснила, что наткнулась на видео блогеров, в которых объяснялась разница между оригиналом и подделкой. Оказалось, что певица принимала за брендовую вещь качественную подделку. .

Это нисколько не расстроило знаменитость, так как для неё было важно лишь качество.

Милявская подчеркнула, что при ремонте нельзя экономить на электропроводке и сантехнике, а она никогда не экономит на трусах и лифчиках. Видео интервью с певицей опубликовал Telegram-канал "Немалахов".

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT
Банки
Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT Аудио 
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
Еда и рецепты
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса Аудио 
Названы 7 способов остановить автомобиль при внезапном отказе тормозов
Авто
Названы 7 способов остановить автомобиль при внезапном отказе тормозов Аудио 
Популярное
Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT

Россия внесла в БРИКС предложение о новой платёжной системе. "Мост БРИКС" будет лучше SWIFT и заменит его, как интернет заменил факсимильный аппарат.

Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке
Корейские бойцы ожидаются в зоне СВО. Россияне посмотрят, на что они способны Любовь Степушова Сводка с фронта: в Николаеве в отеле уничтожены спецы по БЭКам, в ВСУ отдан приказ — расстреливать отступающих Дмитрий Плотников Многие женщины были достойны, но так и не получили Нобелевскую премию Игорь Буккер
Грядки опускаются после проливных дождей? Вот что нужно делать
Как яичная скорлупа спасает огород: секреты применения
Ярославский зоопарк показал кадры встречи кенгурёнка Кроша с родителями: это очень трогательно
Ярославский зоопарк показал кадры встречи кенгурёнка Кроша с родителями: это очень трогательно
Последние материалы
Стоимость новогодних корпоративов в России взлетела на 30%
Осторожнее с помидорами: когда любимый овощ может навредить здоровью
Лолита Милявская рассказала, на чём никогда не экономит
Диетолог рассказала, какие снеки полезны для фигуры
Чехия не спешит отказываться от импорта российской нефти
На юго-западе Москвы прогремел взрыв автомобиля
Как изменится Chery Tiggo 4 Pro: новый дизайн и мощный двигатель
Музыкальный продюсер назвал причину тайных выступлений Кристины Орбакайте на корпоративах
Поздняков планирует уйти с поста президента Олимпийского комитета России
Рэпер Натан оправдал свою интрижку с блогером Лерчек шизофренией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.