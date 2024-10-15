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Анджелину Джоли радуют неудачи в кино Брэда Питта

0:54
Шоу-бизнес » Зарубежный

Голливудская актриса Анджелина Джоли не скрывает своей радости, когда её бывший муж Брэд Питт терпит неудачи в кино, как сообщает In Touch Weekly.

Анджелину Джоли радуют неудачи в кино Брэда Питта
Фото: flickr.ru by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0

По информации анонимного источника, руководство Apple TV+ отказалось от рекламной кампании фильма "Одинокие волки", в котором главные роли исполнили Брэд Питт и Джордж Клуни. Кроме того, было сокращено время показа картины в кинотеатрах.

Такая ситуация, по-видимому, только радует Анджелину Джоли, которую в этом сезоне поддерживает Netflix. Ей предсказывают номинацию на "Оскар" за фильм "Мария".

Утверждается, что Анджелина Джоли испытывает сильную неприязнь к Брэду Питту и никогда не понимала его дружбы с Джорджем Клуни.

Ранее стало известно, куда из Москвы уехала Настасья Самбурская.

 

Уточнения

Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер. 

Анджели́на Джоли́ (англ. Angelina Jolie), до 2002 года Анджелина Джоли Войт (англ. Voight); род. 4 июня 1975, Лос-Анджелес) — американская актриса, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и общественный деятель. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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