Рэпер Натан оправдал свою интрижку с блогером Лерчек шизофренией

Состоящий в браке рэпер Натан объяснил, почему целовался с блогером Лерчек, уединившись с ней на шоу "Звёзды в джунглях".
Женатый рэпер Натан поспешил оправдаться за своё непозволительное поведение на реалити-шоу. В кадр попала его интрижка с Валерией Чекалиной, известной как блогер Лерчек.
"Находясь 24/7 на проекте в определенных условиях, у тебя наступает шизофрения, ты уже перестаёшь осознавать, где реальность, а где нет", — рассказал музыкант в социальных сетях.
Он сравнил себя с животным и осознал, что причинил своим необдуманным поведением страдания своей супруге.
Натан заверил, что попытается сохранить свою семью.
Вале́рия Вале́рьевна Чека́лина (урождённая Феопентова; род. 6 октября 1992, Тольятти, Самарская область, известная как Ле́рчек) — российский блогер и телеведущая. Согласно Forbes в 2020 году занимала седьмое место в Рейтинге самых высокооплачиваемых российских звёзд в Инстаграм.
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