Рэпер Натан оправдал свою интрижку с блогером Лерчек шизофренией

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Состоящий в браке рэпер Натан объяснил, почему целовался с блогером Лерчек, уединившись с ней на шоу "Звёзды в джунглях".

Фото: https://vk.com/natan_official by ВК-аккаунт рэпера Натана is licensed under public doman

Женатый рэпер Натан поспешил оправдаться за своё непозволительное поведение на реалити-шоу. В кадр попала его интрижка с Валерией Чекалиной, известной как блогер Лерчек.

"Находясь 24/7 на проекте в определенных условиях, у тебя наступает шизофрения, ты уже перестаёшь осознавать, где реальность, а где нет", — рассказал музыкант в социальных сетях.

Он сравнил себя с животным и осознал, что причинил своим необдуманным поведением страдания своей супруге.

Натан заверил, что попытается сохранить свою семью.

Уточнения

Вале́рия Вале́рьевна Чека́лина (урождённая Феопентова; род. 6 октября 1992, Тольятти, Самарская область, известная как Ле́рчек) — российский блогер и телеведущая. Согласно Forbes в 2020 году занимала седьмое место в Рейтинге самых высокооплачиваемых российских звёзд в Инстаграм.



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