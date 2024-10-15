Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Племянник Фёдора Бондарчука раскрыл, как изменилась его жизнь после рождения дочери
В Чехии запретили ночные экскурсии по барам
Как стресс вызывает акне: советы по борьбе с кожными высыпаниями
Диетолог объяснил, почему сахар опаснее алкоголя для здоровья печени
Педиатр рассказала, как снизить риск инфекций
Ольга Бузова похвасталась романтичным возлюбленным: спасибо за любовь
Это не золото: назван металл, влияющий на цену серебра на рынке
Отёки и задержка воды: 5 способов вернуть себе лёгкость
Тимур Хайдаров раскрыл правду о накачанных руках Филиппа Киркорова

Похудевшая Ирина Тонева раскрыла, при помощи чего смогла скинуть лишние килограммы

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица и солистка группы "Фабрика" Ирина Тонева поделилась своим опытом похудения, который был основан на пранаяме — древней йогической практике, позволяющей управлять жизненной энергией через дыхательные упражнения.

Похудевшая Ирина Тонева раскрыла, при помощи чего смогла скинуть лишние килограммы
Фото: commons.wikimedia.org by Mark Nakoykher, CC BY-SA 4.0

В интервью с "МК" артистка рассказала, что уделяет своим занятиям 40 минут в день. Кроме того, она практикует пешие прогулки длительностью 50 минут и медитацию — 20 минут.

Также Ирина уделяет особое внимание своему питанию. Уже 12 лет она не ест мясо, о чём нисколько не жалеет.

"Но я не ем только мясо. У меня есть и другие ограничения в питании", — подчеркнула Тонева.

Она отметила, что внимательно следит за своим здоровьем, регулярно сдавая анализы и проходя медицинские обследования.

Ранее Константин Крюков поделился своим опытом о том, как рождение дочери изменило его жизнь.

Уточнения

Ири́на Ильи́нична То́нева (род. 27 июня 1977, Краснознаменск, Московская область, СССР) — российская певица, актриса, бессменная участница группы «Фабрика», образованной в 2002 году на телепроекте «Фабрика звёзд-1». 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Генетики взломали код урожайности: на полях Сибири вырастет пшеница будущего
Наука и техника
Генетики взломали код урожайности: на полях Сибири вырастет пшеница будущего Аудио 
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах
Туризм
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах Аудио 
Отдых без изнуряющей жары: в каком зимнем месяце лучше всего ехать в Египет
Туризм
Отдых без изнуряющей жары: в каком зимнем месяце лучше всего ехать в Египет Аудио 
Популярное
Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT

Россия внесла в БРИКС предложение о новой платёжной системе. "Мост БРИКС" будет лучше SWIFT и заменит его, как интернет заменил факсимильный аппарат.

Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке
Корейские бойцы ожидаются в зоне СВО. Россияне посмотрят, на что они способны Любовь Степушова Сводка с фронта: в Николаеве в отеле уничтожены спецы по БЭКам, в ВСУ отдан приказ — расстреливать отступающих Дмитрий Плотников Многие женщины были достойны, но так и не получили Нобелевскую премию Игорь Буккер
Грядки опускаются после проливных дождей? Вот что нужно делать
Как яичная скорлупа спасает огород: секреты применения
Ярославский зоопарк показал кадры встречи кенгурёнка Кроша с родителями: это очень трогательно
Ярославский зоопарк показал кадры встречи кенгурёнка Кроша с родителями: это очень трогательно
Последние материалы
Корейские бойцы ожидаются в зоне СВО. Россияне посмотрят, на что они способны
Отёки и задержка воды: 5 способов вернуть себе лёгкость
Тимур Хайдаров раскрыл правду о накачанных руках Филиппа Киркорова
Какие автомобили предпочитают покупать на Ozon: анализ покупательской активности
Необычное открытие: гробница гладиатора с неожиданным содержимым
Тактика выжженной земли: США намерены истощить Россию 
Можно ли собакам есть киви: интересная информация
Мария Погребняк показала супруга, которого скрывает от публики: передала малыша папе
Как правильно выбрать шампунь: секреты состава для здоровья волос
7 правил, которые помогут вам избежать конфликта на борту
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.