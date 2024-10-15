Похудевшая Ирина Тонева раскрыла, при помощи чего смогла скинуть лишние килограммы

Певица и солистка группы "Фабрика" Ирина Тонева поделилась своим опытом похудения, который был основан на пранаяме — древней йогической практике, позволяющей управлять жизненной энергией через дыхательные упражнения.

Фото: commons.wikimedia.org by Mark Nakoykher, CC BY-SA 4.0

В интервью с "МК" артистка рассказала, что уделяет своим занятиям 40 минут в день. Кроме того, она практикует пешие прогулки длительностью 50 минут и медитацию — 20 минут.

Также Ирина уделяет особое внимание своему питанию. Уже 12 лет она не ест мясо, о чём нисколько не жалеет.

"Но я не ем только мясо. У меня есть и другие ограничения в питании", — подчеркнула Тонева.

Она отметила, что внимательно следит за своим здоровьем, регулярно сдавая анализы и проходя медицинские обследования.

Ранее Константин Крюков поделился своим опытом о том, как рождение дочери изменило его жизнь.

Уточнения

Ири́на Ильи́нична То́нева (род. 27 июня 1977, Краснознаменск, Московская область, СССР) — российская певица, актриса, бессменная участница группы «Фабрика», образованной в 2002 году на телепроекте «Фабрика звёзд-1».



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