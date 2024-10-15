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Племянник Фёдора Бондарчука раскрыл, как изменилась его жизнь после рождения дочери

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёр Константин Крюков, племянник режиссёра Фёдора Бондарчука, признался, что с рождением второй дочери он полностью пересмотрел систему ценностей.

Племянник Фёдора Бондарчука раскрыл, как изменилась его жизнь после рождения дочери
Фото: instagram.com by личный аккаунт Константина Крюкова в Инстаграм*(запрещён в РФ), PDM

В разговоре с "Телепрограммой" артист признался, что с появлением малышки сделал для себя открытие о том, как важен сон. По его словам, здоровый полноценный сон намного ценнее денег и предметов роскоши.

"Во-вторых, дети быстро растут — и весьма банальные, но бесценные вещи начинаешь осознавать, пока это происходит: дочь уже никогда не будет такой, как сейчас", — заявил артист.

Константин Крюков признался, что стал чаще отказываться от съёмок в пользу семьи, так как на "бытовых весах семья и дом перевешивают".

Актёр женился во второй раз в мае 2013 года, а в декабре у них с супругой родилась дочь.

Ранее Тимур Хайдаров рассказал, откуда у Филиппа Киркорова накаченные бицепсы.

Уточнения

Константи́н Вита́льевич Крю́ков (род. 7 февраля 1985, Москва, СССР) — российский киноактёр, ювелир.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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