Племянник Фёдора Бондарчука раскрыл, как изменилась его жизнь после рождения дочери

Актёр Константин Крюков, племянник режиссёра Фёдора Бондарчука, признался, что с рождением второй дочери он полностью пересмотрел систему ценностей.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Константина Крюкова в Инстаграм*(запрещён в РФ), PDM

В разговоре с "Телепрограммой" артист признался, что с появлением малышки сделал для себя открытие о том, как важен сон. По его словам, здоровый полноценный сон намного ценнее денег и предметов роскоши.

"Во-вторых, дети быстро растут — и весьма банальные, но бесценные вещи начинаешь осознавать, пока это происходит: дочь уже никогда не будет такой, как сейчас", — заявил артист.

Константин Крюков признался, что стал чаще отказываться от съёмок в пользу семьи, так как на "бытовых весах семья и дом перевешивают".

Актёр женился во второй раз в мае 2013 года, а в декабре у них с супругой родилась дочь.

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Уточнения

Константи́н Вита́льевич Крю́ков (род. 7 февраля 1985, Москва, СССР) — российский киноактёр, ювелир.



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