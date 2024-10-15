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Тимур Хайдаров раскрыл правду о накаченных руках Филиппа Киркорова

1:03
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Пластический хирург Тимур Хайдаров поделился, что рельефные бицепсы народного артиста РФ Филиппа Киркорова являются результатом пластических операций, а не долгих часов тренировок.

Тимур Хайдаров раскрыл правду о накаченных руках Филиппа Киркорова
Фото: commons.wikimedia by Окрас, CC BY-SA 4.0

В беседе с Владимиром Маркони в программе "Сплетни-шейкер" на МУЗ-ТВ Тимур подтвердил, что его работа имела место. Однако, чтобы не подводить своего друга, он не стал раскрывать подробности.

Во время музыкального фестиваля "Новая волна" Филипп Киркоров уверял журналистов, что его накачанные бицепсы — результат усердных занятий в спортивном зале. Он рассказывал, что начинает свой день в пять утра и до десяти часов посвящает себя тренировкам.

Артист не скрывал, что обращался к Тимуру Хайдарову для проведения нескольких пластических операций. Например, он гордился своим плоским животом и упругими ягодицами.

Ранее Мария Погребняк показала лицо своего супруга, которого до сих пор скрывала от общественности.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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