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Ольга Бузова похвасталась романтичным возлюбленным: спасибо за любовь

Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова рассказала, какой внимательный и заботливый у неё бойфренд.

Ольга Бузова похвасталась романтичным возлюбленным: спасибо за любовь
Фото: https://t.me/s/byzovahouse by Телеграм-канал Ольги Буззовой is licensed under public doman

Ольга Бузова продолжает интриговать публику, рассказывая о знаках внимания со стороны своего таинственного возлюбленного.

Знаменитость скрывает от глаз публики своего избранника, но часто показывает косвенные признаки присутствия в её жизни некого мужчины.

Пока Ольга находится в Китае, где работает над новым реалити-шоу, её воздыхатель сквозь расстояния напоминает ей о себе, присылая шикарные букеты роз.

"Спасибо за любовь. Даже находясь за тысячи километров ты заботишься обо мне", — подписала под кадрами с цветами Бузова в своём Telegram-канале.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. Участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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