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Мария Погребняк показала супруга, которого скрывает от публики: передала малыша папе

1:03
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогерша Мария Погребняк в соцсетях опубликовала видеоролик, на котором её супруг, бизнесмен Игорь Головинский, играет с новорождённым сыном Владимиром. Модель не стала скрывать лицо своего избранника.

Мария Погребняк показала супруга, которого скрывает от публики: передала малыша папе
Фото: Telegram-канал Марии Погребняк is licensed under public domain

Погребняк рассказала, что передала ребёнка отцу, и у неё появилось свободное время для ухода за собой.

Долгое время блогерша не делилась с аудиторией снимками своего избранника, объясняя это тем, что он не любит публичность. Однако, по-видимому, им удалось найти компромисс в этом вопросе.

В мае текущего года Мария сообщила о своей предстоящей свадьбе, а в июне стало известно о её беременности. 5 сентября супруги, которые расписались незадолго до рождения малыша, стали родителями. Для модели мальчик стал четвёртым сыном, а для Игоря Головинского — первенцем.

Ранее сообщалось, что Николь Кидман может потерять крупный контракт из-за ссоры с Сальмой Хайек.

Уточнения

Блог (англ. blog, от web log — интернет-журнал событий, интернет-дневник, дневник в реальном времени (онлайн-дневник)) — веб-сайт, основное содержимое которого — добавляемые пользователем записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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