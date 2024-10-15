Мария Погребняк показала супруга, которого скрывает от публики: передала малыша папе

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Блогерша Мария Погребняк в соцсетях опубликовала видеоролик, на котором её супруг, бизнесмен Игорь Головинский, играет с новорождённым сыном Владимиром. Модель не стала скрывать лицо своего избранника.

Фото: Telegram-канал Марии Погребняк is licensed under public domain

Погребняк рассказала, что передала ребёнка отцу, и у неё появилось свободное время для ухода за собой.

Долгое время блогерша не делилась с аудиторией снимками своего избранника, объясняя это тем, что он не любит публичность. Однако, по-видимому, им удалось найти компромисс в этом вопросе.

В мае текущего года Мария сообщила о своей предстоящей свадьбе, а в июне стало известно о её беременности. 5 сентября супруги, которые расписались незадолго до рождения малыша, стали родителями. Для модели мальчик стал четвёртым сыном, а для Игоря Головинского — первенцем.

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