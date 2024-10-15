Николь Кидман может лишиться крупного контракта из-за ссоры с Сальмой Хайек

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Известная голливудская актриса Николь Кидман рискует потерять крупный контракт из-за ссоры с коллегой Сальмой Хайек, которая произошла на показе Balenciaga в Париже.

Фото: flickr.ru by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0

Как сообщает RadarOnline, муж Сальмы Хайек, миллиардер Франсуа-Анри Пино, является владельцем знаменитой компании, чьим амбассадором стала Николь Кидман. В результате конфликта актриса может повлиять на своего супруга и попросить его расторгнуть контракт со знаменитой блондинкой.

Однако, по словам инсайдеров из окружения актрис, на самом деле никакого конфликта не было, так как они давно и близко дружат. Вероятно, на видео был лишь небольшой фрагмент их диалога, который репортёры вырвали из контекста.

Ни одна из сторон не комментировала случившееся, но Сальма Хайек опубликовала совместный снимок с Николь Кидман в своём блоге.

Ранее Кейт Миддлтон была замечена на футбольном матче своего младшего сына.

Уточнения

Нико́ль Мэ́ри Ки́дман (англ. Nicole Mary Kidman; род. 20 июня 1967, Гонолулу, Гавайи, США) — австралийская и американская актриса, певица, продюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ.



Са́льма Ха́йек Пино́ (исп. Salma Hayek Pinault, урождённая Са́льма Вальга́рма Ха́йек Химе́нес (исп. Salma Valgarma Hayek Jiménez); род. 2 сентября 1966, Коацакоалькос, Веракрус, Мексика) — мексикано-американская актриса, кинорежиссёр и продюсер.





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