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Кейт Миддлтон тайно посетила футбольный матч младшего сына Луи

1:09
Шоу-бизнес » Зарубежный

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила футбольный матч своего младшего сына, принца Луи. Видеозапись с её участием была опубликована в TikTok.

Кейт Миддлтон тайно посетила футбольный матч младшего сына Луи
Фото: Realms Lunch Coronation Event by Ian Jones, CC BY 2.0

Как сообщает InStyle, 12 октября Кейт Миддлтон прибыла на стадион, где её наследник играл в футбол с другими детьми. Одна из мам, присутствовавших на мероприятии, сделала снимок принцессы и разместила его в TikTok.

На Кейт Миддлтон была куртка Barbour x Alex Chung цвета хаки с вельветовым воротником, тёмные брюки-клеш, коричневый шарф, зелёная кепка, перчатки и ботинки. Стоит отметить, что она предпочла обойтись без макияжа.

9 сентября Кейт Миддлтон объявила о завершении курса химиотерапии. Она выразила надежду вернуться к своим рабочим обязанностям, но подчеркнула, что её главной задачей остаётся предотвращение рецидива болезни.

Ранее стало известно о разногласиях, возникших между Сальмой Хайек и Николь Кидман на показе Balenciaga в Париже.

Уточнения

Кэ́трин принцесса Уэльская (англ. Catherine, Princess of Wales; в девичестве Кэ́трин Эли́забет Миддлтон (англ. Catherine Elizabeth Middleton); род. 9 января 1982, Рединг) — супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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