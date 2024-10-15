Иосиф Пригожин высмеял певицу Нюшу: Вы на время или на будущее?

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин выразил своё недовольство выбором сценических имён артистов. В качестве примера он привёл певицу Анну Шурочкину, известную как Нюша.

Фото: thebestphotos.ru by Михаил Попов, CC BY-SA 3.0

"Вы на сколько? Вы на время или на будущее? Я вот не представляю, что Нюшу в 70 лет будут называть Нюшей. Это же смешно. Нужно думать на будущее", — недоумевает муж певицы Валерии.

Кроме того, Пригожин раскритиковал рэпера Илью Колосовского, выступающего под псевдонимом Травма. Он признался, что не понимает, зачем артистам нужны негативные псевдонимы, ведь с такими именами сложно добиться славы.

"Персонаж "Травма". Я послушал, у меня травма сразу. Возможно, в молодости это прикольно. Псевдоним важен для артиста. А потом важно содержание. Как с таким отрицательным названием можно стать популярным?" — задался вопросом продюсер.

Пригожин также выразил своё недовольство длинными названиями, которые сложно запомнить и произнести.

Уточнения

Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: "Овация" как лучший "Продюсер года", "Лучший продюсер десятилетия" по версии телеканала "МУЗ-ТВ", "Лучший бизнесмен года".





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.