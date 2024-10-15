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Певец МакКой сообщил, что хотел бы зарабатывать как SHAMAN

0:57
Шоу-бизнес

Бывший солист немецкой группы "Bad Boys Blue" Кевин МакКой признался, что хотел бы получать такие же гонорары, как российский певец SHAMAN. Об этом пишет издание "NEWS.ru".

Певец МакКой сообщил, что хотел бы зарабатывать как SHAMAN
Фото: pixabay.com by QuinceMedia, PDM

По словам исполнителя, SHAMAN очень повезло с карьерой.

"Ты очень удачлив, певец SHAMAN, что у тебя такая карьера. Конечно, я бы тоже хотел 16 миллионов [за концерт — ред.]. Но у меня гонорары намного ниже", — заявил Кевин МакКой.

Певец добавил, что ему нравится давать концерты в России. К нему на выступления приходят люди разного возраста.

"После концертов бабушки подходят с пирожками собственного производства, пытаясь по-доброму накормить. Много детей на концертах. И в целом залы полные", — сообщил он.

Ранее Pravda.Ru писала, что выступления Надежды Кадышевой и Надежды Бабкиной в Германии состоялись с разным успехом.

Уточнения

Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов (род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область), более известный под псевдонимом SHAMAN — российский исполнитель, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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