Певец МакКой сообщил, что хотел бы зарабатывать как SHAMAN

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывший солист немецкой группы "Bad Boys Blue" Кевин МакКой признался, что хотел бы получать такие же гонорары, как российский певец SHAMAN. Об этом пишет издание "NEWS.ru".

Фото: pixabay.com by QuinceMedia, PDM

По словам исполнителя, SHAMAN очень повезло с карьерой.

"Ты очень удачлив, певец SHAMAN, что у тебя такая карьера. Конечно, я бы тоже хотел 16 миллионов [за концерт — ред.]. Но у меня гонорары намного ниже", — заявил Кевин МакКой.

Певец добавил, что ему нравится давать концерты в России. К нему на выступления приходят люди разного возраста.

"После концертов бабушки подходят с пирожками собственного производства, пытаясь по-доброму накормить. Много детей на концертах. И в целом залы полные", — сообщил он.

Ранее Pravda.Ru писала, что выступления Надежды Кадышевой и Надежды Бабкиной в Германии состоялись с разным успехом.

Уточнения

Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов (род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область), более известный под псевдонимом SHAMAN — российский исполнитель, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).



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