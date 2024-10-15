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Олег Газманов признался в волнении перед концертами

1:03
Шоу-бизнес

Народный артист России Олег Газманов признался, что волнуется перед каждым своим концертом. Его слова передаёт издание "NEWS.ru".

Олег Газманов признался в волнении перед концертами
Фото: commons.wikimedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА, CC BY-SA 4.0

Певец отметил, что волнуется перед выступлениями из-за отработки программы и репетиций, а также по причине сиплого голоса.

"Меня Кремлём не испугать. В 2005 году у меня был гала-концерт, где были 1,5 миллиона человек. Даже не представляете, что это такое — отражаться в глазах у миллиона с лишним человек. <...> Но волнение у меня есть перед каждым концертом — большой зал, небольшой, гигантский, на площади. Волнение есть о том, что нужно отработать программу, отрепетировать. Ещё волнение небольшое из-за того, что я переболел каким-то вирусом, до сих пор сипло говорю, — сообщил исполнитель.

Ранее Pravda.Ru писала, что Олег Газманов высказался о блокировке своего канала на YouTube. Он назвал себя "кавалером западных санкций".

Уточнения

Оле́г Миха́йлович Газма́нов (род. 22 июля 1951, Гу́сев, Калининградская область) — советский и российский певец, композитор, поэт, актёр, продюсер; народный артист Российской Федерации (2001).

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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