Блогерша Айза-Лилуна Ай раскрыла, почему не хочет афишировать новые отношения

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Блогерша Айза-Лилуна Ай в соцсетях поделилась, что пока не готова рассказать о своем новом романе, который стал для нее настоящим открытием.

Фото: commons.wikimedia by Dmitry Rozhkov, CC BY-SA 3.0

Она с нежностью описала своего возлюбленного Степана Кузьменко и отметила, что он наполняет её любовью к себе, к нему и ко всему окружающему миру.

"Когда-нибудь я обязательно поделюсь с вами этим чудесным опытом и новым этапом в моей жизни... Но сейчас мне не хочется ничего афишировать. К тому же, у нас обоих так много работы, что не до этого", — призналась бизнесвумен.

Айза также рассказала, что до встречи с Кузьменко она три года ни с кем не встречалась. Однако ей посчастливилось встретить красивого и заботливого мужчину, который стал для неё источником вдохновения и радости.

Отвечая на вопрос о том, почему она удалила атмосферное видео их встречи в аэропорту, Айза отметила, что не хочет никому ничего доказывать.

Ранее звезда сериала "Доярка из Хацапетовки" поделилась своим опытом посещения общественной бани.

Уточнения

Айза-Лилуна Хамзатовна Ай (при рождении Айза Хамзатовна Вагапова, впоследствии Долматова и Анохина; род. 10 декабря 1984, Грозный) — бывшая жена репера Гуфа, бывшая телеведущая, рэп-исполнительница, предпринимательница.





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