Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить нежный бисквитный рулет с тыквой и шоколадом: пошаговый рецепт
Эксклюзивное интервью: как замотивировать детей к учёбе?
Этот простой ингредиент превратит ваши блины в нечто особенное
ГАИ стала массово останавливать новичков и пенсионеров во время рейдов
Ежевика на вашем участке: правила выбора сорта, сроков и схемы посадки
На какую секретную точку на теле нужно нанести парфюм, чтобы он был слышен и вам, и окружающим
Блогерша Айза-Лилуна Ай раскрыла, почему не хочет афишировать новые отношения
Врач назвал три необычных способа отсрочить старость
Салат на зиму: выбираем лучшие сорта, соблюдаем сроки и правила посадки

Актриса Евгения Осипова пострадала в общественной бане: филиал ада

1:15
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда сериала "Доярка из Хацапетовки" Евгения Осипова поделилась своими впечатлениями о посещении общественной бани, которая, по её словам, стала для неё настоящим испытанием. В программе "Звёзды сошлись" она назвала это место "филиалом ада".

Евгения рассказала, что, придя в баню, она заметила, что другие женщины предпочитают сидеть на полу. Не придав этому значения, она сама села на скамейку. Однако, когда парильщица начала разогревать воздух, актриса почувствовала себя очень плохо. Эта процедура называется "подпар или подпарок".

"По моим ощущениям, температура была очень высокой, около 100 градусов! Кожа трескалась, дыхательные пути горели, слизистые пересохли, казалось, что глаза вот-вот вытекут. Я хотела выйти, но мне сказали: "Не открывайте дверь, не шевелитесь!" — поделилась Евгения.

Актриса выбежала из бани и сразу же окунулась в ледяную купель. Её удивило, как другие посетительницы смогли выдержать такую температуру дольше неё.

Ранее стало известно о самочувствии Михаила Ефремова, который находится в тюрьме.

 

 

 

Уточнения

Евге́ния Андре́евна О́сипова (род. 24 мая 1986, Тула) — российская актриса театра и кино. Снималась в фильме «Праздник разбитых сердец» в 2018 году.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ученые зафиксировали разрушение старейшей континентальной коры Земли
Наука и техника
Ученые зафиксировали разрушение старейшей континентальной коры Земли Аудио 
Как приготовить морковный пирог всего за 40 минут
Еда и рецепты
Как приготовить морковный пирог всего за 40 минут Аудио 
Отдых без изнуряющей жары: в каком зимнем месяце лучше всего ехать в Египет
Туризм
Отдых без изнуряющей жары: в каком зимнем месяце лучше всего ехать в Египет Аудио 
Популярное
Перекупщик разъяснил, почему нельзя отдавать автомобиль в трейд-ин

Дилеры занижают стоимость подержанных автомобилей на 30-40%, превращая программу Trade In в маркетинговый ход, а не реальную выгоду для автовладельцев

Перекупщик разъяснил, почему нельзя отдавать автомобиль в трейд-ин
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая
На чём можно ездить с вашими правами: расшифровываем категории водительских удостоверений
Влияние темного шоколада на здоровье: антиоксиданты и клетчатка
Многие женщины были достойны, но так и не получили Нобелевскую премию Игорь Буккер Израиль гарантированно собрался стрелять по Ирану, но не определился с конкретными целями Юрий Бочаров Удары Искандерами по портам Одессы стали почти ежедневными. К чему готовиться? Любовь Степушова
Сводка с фронта: в Курской области приближается ночь длинных ножей, план Киева — 600 тысяч мобиков в ВСУ
Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT
Как часто можно есть солёную сельдь: советы экспертов
Как часто можно есть солёную сельдь: советы экспертов
Последние материалы
Этот простой ингредиент превратит ваши блины в нечто особенное
ГАИ стала массово останавливать новичков и пенсионеров во время рейдов
Ежевика на вашем участке: правила выбора сорта, сроков и схемы посадки
На какую секретную точку на теле нужно нанести парфюм, чтобы он был слышен и вам, и окружающим
Блогерша Айза-Лилуна Ай раскрыла, почему не хочет афишировать новые отношения
Врач назвал три необычных способа отсрочить старость
Актриса Евгения Осипова пострадала в общественной бане: филиал ада
Салат на зиму: выбираем лучшие сорта, соблюдаем сроки и правила посадки
Адвокат Михаила Ефремова высказался о здоровье актёра и возможности УДО: поблажек нет
Рецепт маринованной капусты с добавлением болгарского перца
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.