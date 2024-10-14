Актриса Евгения Осипова пострадала в общественной бане: филиал ада

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Звезда сериала "Доярка из Хацапетовки" Евгения Осипова поделилась своими впечатлениями о посещении общественной бани, которая, по её словам, стала для неё настоящим испытанием. В программе "Звёзды сошлись" она назвала это место "филиалом ада".

Евгения рассказала, что, придя в баню, она заметила, что другие женщины предпочитают сидеть на полу. Не придав этому значения, она сама села на скамейку. Однако, когда парильщица начала разогревать воздух, актриса почувствовала себя очень плохо. Эта процедура называется "подпар или подпарок".

"По моим ощущениям, температура была очень высокой, около 100 градусов! Кожа трескалась, дыхательные пути горели, слизистые пересохли, казалось, что глаза вот-вот вытекут. Я хотела выйти, но мне сказали: "Не открывайте дверь, не шевелитесь!" — поделилась Евгения.

Актриса выбежала из бани и сразу же окунулась в ледяную купель. Её удивило, как другие посетительницы смогли выдержать такую температуру дольше неё.

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Уточнения

Евге́ния Андре́евна О́сипова (род. 24 мая 1986, Тула) — российская актриса театра и кино. Снималась в фильме «Праздник разбитых сердец» в 2018 году.



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