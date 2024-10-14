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Адвокат Михаила Ефремова высказался о здоровье актёра и возможности УДО: поблажек нет

0:57
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Защита актёра Михаила Ефремова активно работает над подготовкой всех необходимых документов, необходимых для его условно-досрочного освобождения. По словам адвоката артиста, в этом процессе важен конечный результат, а не сам факт освобождения.

Адвокат Михаила Ефремова высказался о здоровье актёра и возможности УДО: поблажек нет
Фото: wikimedia.org by putnik, CC BY 3.0

Как сообщает Telegram-канал Daily Storm, здоровье Михаила Ефремова сильно ухудшилось, и он страдает от хронической обструктивной болезни лёгких. Несмотря на это, актёр отказался от курения и работает в цеху наравне с другими заключёнными.

"Никаких поблажек ему не предоставляется. Единственное исключение — когда он заболевает, то не выходит на работу и находится на лечении в медчасти", — рассказал Юрий Падалко.

По его словам, у актёра нет никаких взысканий, но есть только положительные характеристики.

Ранее стало известно о гастролях Надежды Бабкиной и Надежды Кадышевой в Германии.

Уточнения

Михаи́л Оле́гович Ефре́мов (род. 10 ноября 1963, Москва, СССР, РСФСР) — советский и российский актёр театра и кино, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий.

Усло́вно-досро́чное освобожде́ние от наказа́ния (УДО) — прекращение исполнения уголовного наказания, связанное с достижением его целей, до отбытия назначенного осуждённому срока наказания, с установлением для освобождаемого лица испытательного срока, в течение которого оно должно доказать своё исправление.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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