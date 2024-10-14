Гастроли Надежды Бабкиной в Германии завершились провалом: народ требует Надежду Кадышеву

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Выступления Надежды Кадышевой и Надежды Бабкиной в Германии прошли с разным успехом. Как рассказал бывший солист группы Bad Boys Blue Кевин МакКой в беседе с NEWS. RU, концерты солистки "Золотого кольца" были приняты с восторгом, в то время как билеты на её коллегу почти не раскупались.

Фото: commons.wikimedia.org by El Pantera, CC BY-SA 2.5

Кевин МакКой отметил, что выступления Надежды Кадышевой прошли с аншлагами. Однако он также сообщил, что его продюсеру Игорю Сенгеру, занимавшемуся организацией концертов для Надежды Бабкиной, пришлось отменить 15 концертов в разных городах Германии из-за низкого спроса на билеты.

По его словам, на залы в 2-3 тысячи человек покупалось всего лишь по 20-30 билетов. Кевин МакКой подчеркнул, что Надежда Кадышева и Надежда Бабкина очень разные артистки, и даже в России у них разная аудитория.

Ранее стало известно, что певицу Глюкозу не пригласили на новогодние "огоньки" на ТВ.

Уточнения

Наде́жда Ники́тична Ка́дышева (род. 1 июня 1959, Лениногорский район, Татарская АССР, СССР) — советская и российская фолк-певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо»; народная артистка России (1999).



Наде́жда Гео́ргиевна Ба́бкина (род. 19 марта 1950, Ахтубинск, Астраханская область) — советская и российская народная и эстрадная певица, актриса, теле- и радиоведущая, исследователь народной песни, педагог, политический и общественный деятель.



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