Певицу Глюкозу не позвали на главные новогодние праздники на ТВ в этом году

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Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, в этом году не получила приглашения на главные новогодние праздники на телевидении.

Фото: glukoza.com by Glukoza production, CC BY-SA 3.0

Как сообщает "Комсомольская правда", её не позвали на праздничные "огоньки", хотя эфиры были утверждены ещё в сентябре и разосланы артистам, чтобы они могли составить график выступлений.

После скандальной истории в Красноярске Глюкоза вернулась на сцену в новом амплуа, но пока только в московские клубы. В одном из заведений она выступила в качестве диджея, и в тот вечер её поддерживали муж, блогер Эльдар Джарахов, и его возлюбленная, певица МОНА.

Издание отмечает, что выступать на телевидении с прежними хитами Наталья Ионова не сможет, так как не имеет на это права без разрешения продюсера Максима Фадеева. Для телевизионных эфиров ей придётся написать новые композиции.

Остаётся неизвестным, сможет ли Глюкоза вернуться на телевидение, но у неё есть запрос на выступления в клубах и на частных вечеринках. Однако фото- и видеосъёмка запрещены.

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Уточнения

Глюко́за (псевдоним также стилизуется как Глюк’oZa, настоящее имя — Ната́лья Ильи́нична Чистяко́ва-Ио́нова; род. 7 июня 1986, Москва) — российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая.





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