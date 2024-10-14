Анна Пересильд показала фото с тайной дочкой 73-летнего Алексея Учителя

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актриса Анна Пересильд в личном блогет поделилась свежим снимком с младшей сестрой Ниной, дочерью режиссёра Алексея Учителя от 27-летней Софьи Мелединой. Сам кинематографист не подтверждает, что у него есть наследница.

Фото: Telegram by Telegram-канал Анны Пересильд, PDM

Анна Пересильд всегда с теплотой относилась к своей сводной сестре, которая родилась три года назад. Она с радостью делится фотографиями Нины в социальных сетях и даже поздравляла её с днём рождения в феврале.

Накануне Анна призналась, что на один день прилетела в Москву и встретилась с родными. Она опубликовала несколько снимков, на которых была запечатлена вместе с сестрой Марией Пересильд, а также фото с трёхлетней Ниной.

"Прилетела в Москву всего на один день, но хочу сказать, что я самый счастливый человек на планете!" — написала 15-летняя Анна.

Алексей Учитель и Софья Меледина не обсуждают свой роман открыто, однако молодая мама уже делилась семейным фото в блоге, на котором была запечатлена и Анна.

Ранее Ирина Горбачёва рассказала о своём отношении к критике.

Уточнения

А́нна Алексе́евна Переси́льд (род. 20 мая 2009, Москва, Россия) — российская актриса.



Алексе́й Ефи́мович Учи́тель (род. 31 августа 1951, Ленинград) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер и кинооператор.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.