Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные о квадробинге: это не болезнь
Вторая молодость: какой спорт выбрать пожилым людям
Колорист объяснила, почему окрашивание волос в салоне является дорогим удовольствием
Гастроли Надежды Бабкиной в Германии завершились провалом: народ требует Надежду Кадышеву
Диетолог предостерегла об опасности избыточного веса у пожилых
Новая книга о красоте для старшего поколения: Ялта на очереди
Гиалуроновая кислота или сквалан: что выбрать для идеального увлажнения
Певицу Глюкозу не позвали на главные новогодние праздники на ТВ в этом году
Климатические коллизии погубили империю в Тихом океане

Анна Пересильд показала фото с тайной дочкой 73-летнего Алексея Учителя

1:11
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Анна Пересильд в личном блогет поделилась свежим снимком с младшей сестрой Ниной, дочерью режиссёра Алексея Учителя от 27-летней Софьи Мелединой. Сам кинематографист не подтверждает, что у него есть наследница.

Анна Пересильд показала фото с тайной дочкой 73-летнего Алексея Учителя
Фото: Telegram by Telegram-канал Анны Пересильд, PDM

Анна Пересильд всегда с теплотой относилась к своей сводной сестре, которая родилась три года назад. Она с радостью делится фотографиями Нины в социальных сетях и даже поздравляла её с днём рождения в феврале.

Накануне Анна призналась, что на один день прилетела в Москву и встретилась с родными. Она опубликовала несколько снимков, на которых была запечатлена вместе с сестрой Марией Пересильд, а также фото с трёхлетней Ниной.

"Прилетела в Москву всего на один день, но хочу сказать, что я самый счастливый человек на планете!" — написала 15-летняя Анна.

Алексей Учитель и Софья Меледина не обсуждают свой роман открыто, однако молодая мама уже делилась семейным фото в блоге, на котором была запечатлена и Анна.

Ранее Ирина Горбачёва рассказала о своём отношении к критике.

 

Уточнения

А́нна Алексе́евна Переси́льд (род. 20 мая 2009, Москва, Россия) — российская актриса. 

Алексе́й Ефи́мович Учи́тель (род. 31 августа 1951, Ленинград) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер и кинооператор.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Новые звёзды картофельных полей: обзор перспективных сортов
Садоводство, цветоводство
Новые звёзды картофельных полей: обзор перспективных сортов Аудио 
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке
Советы
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке Аудио 
Сводка с фронта: в Курской области приближается ночь длинных ножей, план Киева — 600 тысяч мобиков в ВСУ
Военные новости
Сводка с фронта: в Курской области приближается ночь длинных ножей, план Киева — 600 тысяч мобиков в ВСУ Аудио 
Популярное
Перекупщик разъяснил, почему нельзя отдавать автомобиль в трейд-ин

Дилеры занижают стоимость подержанных автомобилей на 30-40%, превращая программу Trade In в маркетинговый ход, а не реальную выгоду для автовладельцев

Перекупщик разъяснил, почему нельзя отдавать автомобиль в трейд-ин
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая
На чём можно ездить с вашими правами: расшифровываем категории водительских удостоверений
Влияние темного шоколада на здоровье: антиоксиданты и клетчатка
Многие женщины были достойны, но так и не получили Нобелевскую премию Игорь Буккер Израиль гарантированно собрался стрелять по Ирану, но не определился с конкретными целями Юрий Бочаров Удары Искандерами по портам Одессы стали почти ежедневными. К чему готовиться? Любовь Степушова
Сводка с фронта: в Курской области приближается ночь длинных ножей, план Киева — 600 тысяч мобиков в ВСУ
Как часто можно есть солёную сельдь: советы экспертов
Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT
Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT
Последние материалы
Анна Пересильд показала фото с тайной дочкой 73-летнего Алексея Учителя
Климатические коллизии погубили империю в Тихом океане
Зарядка по утрам: преимущества и недостатки
Жимолость в вашем саду: простые шаги для шикарного цветения и плодов
7 причин, почему неожиданно стали плавать обороты двигателя
Путин предложил Думе утвердить договор о партнёрстве с КНДР
Ирина Горбачёва раскрыла отношение к критике: всегда буду бездарной
Врач объяснила, почему появляется перхоть
Олег Газманов высказался о блокировке YouTube-канала: я тоже наложил на них санкции
Эштон Кутчер и Мила Кунис хотят покинуть США из-за скандала с P.Diddy
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.