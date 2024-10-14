Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет вкусного варёного картофеля раскрыт: добавьте этот ингредиент
Генсек ООН выражает соболезнования из-за гибели мирных жителей в секторе Газа
Учёные о квадробинге: это не болезнь
Вторая молодость: какой спорт выбрать пожилым людям
Колорист объяснила, почему окрашивание волос в салоне является дорогим удовольствием
Гастроли Надежды Бабкиной в Германии завершились провалом: народ требует Надежду Кадышеву
Диетолог предостерегла об опасности избыточного веса у пожилых
Новая книга о красоте для старшего поколения: Ялта на очереди
Гиалуроновая кислота или сквалан: что выбрать для идеального увлажнения

Ирина Горбачёва раскрыла отношение к критике: всегда буду бездарной

0:53
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В программе "Кино в деталях" актриса Ирина Горбачёва рассказала, что за годы работы в кино и блогерской деятельности она выработала иммунитет к критике.

Ирина Горбачёва раскрыла отношение к критике: всегда буду бездарной
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, CC BY-SA 4.0

Она призналась, что всегда будет для кого-то "бездарной и тупой идиоткой", но она научилась это принимать. По её словам, любой публичный человек, который стремится к успеху, должен быть готов к неприятным высказываниям в свой адрес.

После съёмок в фильме "Бременские музыканты", где она сыграла Кошку, Ирина Горбачёва столкнулась с негативом. Она призналась, что ей писали много неприятных комментариев, но она смогла справиться с насмешками в свой адрес. Артистка подчеркнула, что кому-то фильм понравился, а кому-то нет, и это нормально.

Ранее Олег Газманов высказывался о блокировке его YouTube-канала.

Уточнения

Ири́на Анато́льевна Горбачёва (род. 10 апреля 1988, Жданов, Донецкая область) — российская актриса театра, кино и дубляжа, блогер, музыкант. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Названы 7 способов остановить автомобиль при внезапном отказе тормозов
Авто
Названы 7 способов остановить автомобиль при внезапном отказе тормозов Аудио 
Ученые зафиксировали разрушение старейшей континентальной коры Земли
Наука и техника
Ученые зафиксировали разрушение старейшей континентальной коры Земли Аудио 
Как часто можно есть солёную сельдь: советы экспертов
Еда и рецепты
Как часто можно есть солёную сельдь: советы экспертов Аудио 
Популярное
Перекупщик разъяснил, почему нельзя отдавать автомобиль в трейд-ин

Дилеры занижают стоимость подержанных автомобилей на 30-40%, превращая программу Trade In в маркетинговый ход, а не реальную выгоду для автовладельцев

Перекупщик разъяснил, почему нельзя отдавать автомобиль в трейд-ин
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая
На чём можно ездить с вашими правами: расшифровываем категории водительских удостоверений
Влияние темного шоколада на здоровье: антиоксиданты и клетчатка
Многие женщины были достойны, но так и не получили Нобелевскую премию Игорь Буккер Израиль гарантированно собрался стрелять по Ирану, но не определился с конкретными целями Юрий Бочаров Удары Искандерами по портам Одессы стали почти ежедневными. К чему готовиться? Любовь Степушова
Сводка с фронта: в Курской области приближается ночь длинных ножей, план Киева — 600 тысяч мобиков в ВСУ
Как часто можно есть солёную сельдь: советы экспертов
Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT
Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT
Последние материалы
Секрет вкусного варёного картофеля раскрыт: добавьте этот ингредиент
Генсек ООН выражает соболезнования из-за гибели мирных жителей в секторе Газа
Учёные о квадробинге: это не болезнь
Вторая молодость: какой спорт выбрать пожилым людям
Колорист объяснила, почему окрашивание волос в салоне является дорогим удовольствием
Гастроли Надежды Бабкиной в Германии завершились провалом: народ требует Надежду Кадышеву
Диетолог предостерегла об опасности избыточного веса у пожилых
Новая книга о красоте для старшего поколения: Ялта на очереди
Гиалуроновая кислота или сквалан: что выбрать для идеального увлажнения
Певицу Глюкозу не позвали на главные новогодние праздники на ТВ в этом году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.