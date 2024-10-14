Ирина Горбачёва раскрыла отношение к критике: всегда буду бездарной

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В программе "Кино в деталях" актриса Ирина Горбачёва рассказала, что за годы работы в кино и блогерской деятельности она выработала иммунитет к критике.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, CC BY-SA 4.0

Она призналась, что всегда будет для кого-то "бездарной и тупой идиоткой", но она научилась это принимать. По её словам, любой публичный человек, который стремится к успеху, должен быть готов к неприятным высказываниям в свой адрес.

После съёмок в фильме "Бременские музыканты", где она сыграла Кошку, Ирина Горбачёва столкнулась с негативом. Она призналась, что ей писали много неприятных комментариев, но она смогла справиться с насмешками в свой адрес. Артистка подчеркнула, что кому-то фильм понравился, а кому-то нет, и это нормально.

Ранее Олег Газманов высказывался о блокировке его YouTube-канала.

Уточнения

Ири́на Анато́льевна Горбачёва (род. 10 апреля 1988, Жданов, Донецкая область) — российская актриса театра, кино и дубляжа, блогер, музыкант.



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