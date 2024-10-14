Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Адвокат Михаила Ефремова высказался о здоровье актёра и возможности УДО: поблажек нет
Рецепт маринованной капусты с добавлением болгарского перца
Секрет вкусного варёного картофеля раскрыт: добавьте этот ингредиент
Генсек ООН выражает соболезнования из-за гибели мирных жителей в секторе Газа
Учёные о квадробинге: это не болезнь
Вторая молодость: какой спорт выбрать пожилым людям
Колорист объяснила, почему окрашивание волос в салоне является дорогим удовольствием
Гастроли Надежды Бабкиной в Германии завершились провалом: народ требует Надежду Кадышеву
Диетолог предостерегла об опасности избыточного веса у пожилых

Олег Газманов высказался о блокировке YouTube-канала: я тоже наложил на них санкции

1:02
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народный артист Российской Федерации Олег Газманов с гордостью сообщил о блокировке своего YouTube-канала и назвал себя "кавалером западных санкций".

Олег Газманов высказался о блокировке YouTube-канала: я тоже наложил на них санкции
Фото: commons.wikimedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА, CC BY-SA 4.0

На пресс-конференции, посвящённой его новой концертной программе "Русский мир" и сольному выступлению в Кремле, музыкант с улыбкой отметил, что санкции против него были введены не только в Европе и США, но и в Новой Зеландии и Канаде. Однако артист не унывает, так как имеет возможность выступать в России и радовать соотечественников своими композициями.

Олег Газманов также поделился, что наложил ответные ограничения, поскольку намерен и дальше давать концерты в родной стране и заниматься творчеством.

"Главное — это то, что я могу поехать, например, в Воронеж. Я тоже на них на всех наложил свои санкции. У нас огромная страна", — с улыбкой заключил Газманов.

Ранее сообщалось, что Эштон Кутчер и Мила Кунис планируют покинуть США.

Уточнения

Оле́г Миха́йлович Газма́нов (род. 22 июля 1951, Гу́сев, Калининградская область) — советский и российский певец, композитор, поэт, актёр, продюсер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников
Туризм
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников Аудио 
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая
Военные новости
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая Аудио 
Сводка с фронта: в Курской области приближается ночь длинных ножей, план Киева — 600 тысяч мобиков в ВСУ
Военные новости
Сводка с фронта: в Курской области приближается ночь длинных ножей, план Киева — 600 тысяч мобиков в ВСУ Аудио 
Популярное
Перекупщик разъяснил, почему нельзя отдавать автомобиль в трейд-ин

Дилеры занижают стоимость подержанных автомобилей на 30-40%, превращая программу Trade In в маркетинговый ход, а не реальную выгоду для автовладельцев

Перекупщик разъяснил, почему нельзя отдавать автомобиль в трейд-ин
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая
На чём можно ездить с вашими правами: расшифровываем категории водительских удостоверений
Влияние темного шоколада на здоровье: антиоксиданты и клетчатка
Многие женщины были достойны, но так и не получили Нобелевскую премию Игорь Буккер Израиль гарантированно собрался стрелять по Ирану, но не определился с конкретными целями Юрий Бочаров Удары Искандерами по портам Одессы стали почти ежедневными. К чему готовиться? Любовь Степушова
Сводка с фронта: в Курской области приближается ночь длинных ножей, план Киева — 600 тысяч мобиков в ВСУ
Как часто можно есть солёную сельдь: советы экспертов
Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT
Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT
Последние материалы
Секрет вкусного варёного картофеля раскрыт: добавьте этот ингредиент
Генсек ООН выражает соболезнования из-за гибели мирных жителей в секторе Газа
Учёные о квадробинге: это не болезнь
Вторая молодость: какой спорт выбрать пожилым людям
Колорист объяснила, почему окрашивание волос в салоне является дорогим удовольствием
Гастроли Надежды Бабкиной в Германии завершились провалом: народ требует Надежду Кадышеву
Диетолог предостерегла об опасности избыточного веса у пожилых
Новая книга о красоте для старшего поколения: Ялта на очереди
Гиалуроновая кислота или сквалан: что выбрать для идеального увлажнения
Певицу Глюкозу не позвали на главные новогодние праздники на ТВ в этом году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.