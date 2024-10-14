Олег Газманов высказался о блокировке YouTube-канала: я тоже наложил на них санкции

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Народный артист Российской Федерации Олег Газманов с гордостью сообщил о блокировке своего YouTube-канала и назвал себя "кавалером западных санкций".

Фото: commons.wikimedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА, CC BY-SA 4.0

На пресс-конференции, посвящённой его новой концертной программе "Русский мир" и сольному выступлению в Кремле, музыкант с улыбкой отметил, что санкции против него были введены не только в Европе и США, но и в Новой Зеландии и Канаде. Однако артист не унывает, так как имеет возможность выступать в России и радовать соотечественников своими композициями.

Олег Газманов также поделился, что наложил ответные ограничения, поскольку намерен и дальше давать концерты в родной стране и заниматься творчеством.

"Главное — это то, что я могу поехать, например, в Воронеж. Я тоже на них на всех наложил свои санкции. У нас огромная страна", — с улыбкой заключил Газманов.

Ранее сообщалось, что Эштон Кутчер и Мила Кунис планируют покинуть США.

Уточнения

Оле́г Миха́йлович Газма́нов (род. 22 июля 1951, Гу́сев, Калининградская область) — советский и российский певец, композитор, поэт, актёр, продюсер.



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