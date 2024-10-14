Эштон Кутчер и Мила Кунис хотят покинуть США из-за скандала с P.Diddy

Голливудские актёры Эштон Кутчер и Мила Кунис серьёзно задумываются о переезде из США в Европу. Их решение связано с недавним скандалом вокруг американского рэпера P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс).
Как сообщает In Touch Weekly, Эштон Кутчер очень расстроен тем, что его общение с музыкантом в прошлом негативно сказывается на его репутации в настоящее время. Он убеждён, что его семье будет лучше вдали от Голливуда.
"Они отлично провели время в Европе, и сейчас идея переезда туда занимает лидирующие позиции в их списке. Они считают, что это было бы идеальным местом для жизни и воспитания детей в более спокойных условиях", — утверждает анонимный источник.
Однако работа является для них серьёзным препятствием, и они также рассматривают возможность переезда в Северную Каролину. По сути, супруги просто устали от Голливуда.
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Кри́стофер Э́штон Ку́тчер (англ. Christopher Ashton Kutcher [ˈkʊtʃər]; род. 7 февраля 1978, Сидар-Рапидс, Айова, США) — американский актёр, ведущий, продюсер и инвестор.
Ми́ла Ку́нис (англ. Mila Kunis; имя при рождении Миле́на Ма́рковна Ку́нис (укр. Міле́на Ма́рківна Ку́ніс); род. 14 августа 1983, Черновцы, Украинская ССР, СССР) — американская актриса кино и телевидения.
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