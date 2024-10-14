Эштон Кутчер и Мила Кунис хотят покинуть США из-за скандала с P.Diddy

Голливудские актёры Эштон Кутчер и Мила Кунис серьёзно задумываются о переезде из США в Европу. Их решение связано с недавним скандалом вокруг американского рэпера P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс).

Фото: flickr.ru by JD Lasica from Pleasanton, CA, US, CC BY 2.0

Как сообщает In Touch Weekly, Эштон Кутчер очень расстроен тем, что его общение с музыкантом в прошлом негативно сказывается на его репутации в настоящее время. Он убеждён, что его семье будет лучше вдали от Голливуда.

"Они отлично провели время в Европе, и сейчас идея переезда туда занимает лидирующие позиции в их списке. Они считают, что это было бы идеальным местом для жизни и воспитания детей в более спокойных условиях", — утверждает анонимный источник.

Однако работа является для них серьёзным препятствием, и они также рассматривают возможность переезда в Северную Каролину. По сути, супруги просто устали от Голливуда.

Ранее в TikTok стал вирусным ролик, на котором запечатлён конфликт между Николь Кидман и Сальмой Хайек на показе Balenciaga.

Уточнения

Кри́стофер Э́штон Ку́тчер (англ. Christopher Ashton Kutcher [ˈkʊtʃər]; род. 7 февраля 1978, Сидар-Рапидс, Айова, США) — американский актёр, ведущий, продюсер и инвестор.





Ми́ла Ку́нис (англ. Mila Kunis; имя при рождении Миле́на Ма́рковна Ку́нис (укр. Міле́на Ма́рківна Ку́ніс); род. 14 августа 1983, Черновцы, Украинская ССР, СССР) — американская актриса кино и телевидения.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.