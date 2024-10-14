Николь Кидман толкнула Сальму Хайек на показе мод: не трогай меня

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Во время Недели моды в Париже произошла неприятная сцена между голливудскими актрисами Николь Кидман и Сальмой Хайек. Как сообщает Daily Mail, во время показа Balenciaga, Николь Кидман оттолкнула свою коллегу.

Фото: flickr.ru by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0

В сети TikTok появилось видео, на котором Сальма Хайек стоит рядом с Николь Кидман и Кэтти Перри. Актриса попыталась развернуть блондинку к камерам, чтобы сфотографироваться, но Николь отдёрнула её руку и попросила не трогать. После этого она поцеловала в щёку Кэтти Перри, сказала несколько напряжённых фраз в адрес Сальмы Хайек и ушла.

Знаменитости не стали комментировать случившееся, поэтому причины конфликта остаются неизвестными.

Недавно у Николь Кидман умерла мать, и она пропустила церемонию награждения на Венецианском кинофестивале. Из-за своего личного горя она некоторое время не появлялась на публике.

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Уточнения

Нико́ль Мэ́ри Ки́дман (англ. Nicole Mary Kidman; род. 20 июня 1967, Гонолулу, Гавайи, США) — австралийская и американская актриса, певица, продюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ.



Са́льма Ха́йек Пино́ (исп. Salma Hayek Pinault, урождённая Са́льма Вальга́рма Ха́йек Химе́нес (исп. Salma Valgarma Hayek Jiménez); род. 2 сентября 1966, Коацакоалькос, Веракрус, Мексика) — мексикано-американская актриса, кинорежиссёр и продюсер.





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