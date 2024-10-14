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Певица Саша Савельева объяснила, что ей дала "Фабрика звёзд"

1:04
Шоу-бизнес

Участница группы "Фабрика" Александра Савельева рассказала, как ей помог в жизни проект "Фабрика звёзд".

Певица Саша Савельева объяснила, что ей дала "Фабрика звёзд"
Фото: https://vk.com/sasha_savelieva_official_public by ВК-аккаунт Александры Савельевой is licensed under public doman

Саша Савельева опубликовала в "Инстаграме"* видео со своего кастинга на "Фабрику звёзд". На кадрах певица рассказывает о себе и исполняет песню.

"13 октября 2002 года изменило мою жизнь. Благодаря проекту "Фабрика звёзд" я получила то, о чем так мечтала с детства!" — написала звезда под видео.

Она отметила, что гордо несёт по жизни звание фабриканта. На проекте, по её словам, её научили, справляться с провокациями и понимать обратную сторону популярности.

"Сердечно благодарю всю команду проекта, Константина Эрнста, Александра Бондарева и Игоря Матвиенко", — выразила певица благодарность своим проводникам в мир шоу-бизнеса.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

«Фа́брика звёзд» — российское музыкальное реалити-шоу по поддержке молодых исполнителей, выходившее на разных российских телеканалах с 2002 по 2024 годы (с перерывами): с 13 октября 2002 по 6 июля 2012 года — на «Первом канале», со 2 сентября по 9 декабря 2017 года — на Муз-ТВ, с 3 марта по 19 мая 2024 года — на ТНТ.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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