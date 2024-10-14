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Алёна Водонаева раскритиковала Селену Гомес за крупные руки

0:54
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева объяснила девушкам, почему нельзя показывать свои крупные руки.

Алёна Водонаева раскритиковала Селену Гомес за крупные руки
Фото: https://t.me/s/avodonaeva by Телеграм-канал Алёны Водонаевой is licensed under public doman

Алёна Водонаева опубликовала в "Инстаграме"* фото американской певицы Селены Гомес в красном платье с открытыми руками.

Звезде телестройки не понравился внешний вид знаменитости США. Она обратила внимание на неприкрытые руки Селены Гомес.

Она отметила, что не спорит с утверждением о том, что внешность в человеке не главное, так как порядочным человек обязан быть.

"Сейчас про уместно сидящие на нас, женщинах, платья. Если у вас крупные руки — никогда не надевайте одежду с открытыми руками. Альтернатива есть всегда", — поделилась своим мнением Водонаева.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

«Селена Гомес: Я и мой мир» (англ. Selena Gomez: My Mind & Me) — американский документально-биографический фильм режиссёра Алека Кешишяна вышедший в ноябре 2022 года, в котором рассказывается о певице и актрисе Селене Гомес в течение шестилетнего периода её творческой карьеры.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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