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Инстасамка вышла из себя из-за 10-летней поклонницы: за такое сажают

Шоу-бизнес

Блогер Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, взбесилась из-за поведения юной поклонницы.

Инстасамка вышла из себя из-за 10-летней поклонницы: за такое сажают
Фото: https://vk.com/instasamka by ВК-аккаунт Инстасамки is licensed under public doman

Инстасамка вышла из себя, так как ей не понравилось, что 10-летняя фанатка снимала её на телефон в самолёте.

Исполнительница хита "За деньги да" приблизилась к девочке и отчитала её за съёмку без разрешения.

"Хотелось мне еще сказать этой девочке: "А ты знаешь, что в Дубае за такое сажают на 10 лет?!". Но не стала. Хотя надо было", — поделилась историей Инстасамка.

Ранее певица Мия Бойка влипла в скандал, отчитав на сцене потерявшуюся маленькую девочку в костюме квадробера.

Уточнения

Инстаса́мка (Instasamka; настоящее имя — Да́рья Евге́ньевна Зоте́ева; род. 11 мая 2000, Тобольск, Тюменская область) — российская поп-певица, рэп-исполнитель и тиктокер; ранее — инстаблогер. Снискала известность с помощью искусственно созданных инфоповодов и провокационного образа.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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