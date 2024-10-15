Прохор Шаляпин показал свою новую любовь, с которой оформил семейную ипотеку

Певец Прохор Шаляпин похвастался очередной дамой сердца с младенцем на руках. Артиста внезапно заинтересовала семейная ипотека.
Прохор Шаляпин опубликовал в "Инстаграме"* видео, на котором он задаёт вопросы специалисту о семейной ипотеке.
Эксперт поясняет шоумену, что он не может оформить данный вид ипотечного кредитования, так как у его избранницы дети уже достигли совершеннолетия.
Любитель женщин постарше тут предоставил свою возлюбленную солидного возраста с младенцем на руках. Это кардинально поменяло ситуацию, поэтому артисту пошли на встречу.
Подписчики артиста догадались, что всё представление было разыграно в рекламных целях.
Прохор Шаляпин не раз признавался, что мечтает не работать, а жить на дивиденды от банковского вклада.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.
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