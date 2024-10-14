Стало известно, почему Хейли Бибер не подпускает родителей к новорождённому сыну

Американская модель Хейли Бибер не подпускает родителей к своему новорождённому сыну Джеку. Об этом пишет Daily Mail.
Как сообщает инсайдер издания, супруга музыканта Джастина Бибера испортила отношения с матерью и отцом ещё до появления малыша на свет.
"Отношения Хейли с семьёй ухудшались в течение некоторого времени. Но они начали рушиться, когда она забеременела, потому что не хотела говорить об этом своей семье в течение нескольких месяцев", — сообщил анонимный источник.
Критическим моментом, из-за которого Хейли Бибер вышла из себя, стало сообщение её отца с просьбой молиться за модель и её супруга, Джастина Бибера. Она попросила родителя не вмешиваться в её жизнь.
Пишут также, что супруги, которые в августе впервые стали родителями, на фоне скандала с рэпером P. Diddy ограничили контакты со многими знакомыми. Сообщается, что музыкант замкнулся в себе.
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Хе́йли Ро́уд Би́бер (англ. Hailey Rhode Bieber; в девичестве Болдуин (Baldwin), род. 22 ноября 1996) — американская модель.
Джа́стин Дрю Би́бер (англ. Justin Drew Bieber; род. 1 марта 1994, Лондон, Онтарио, Канада) — канадский поп-R&B-певец, автор песен, музыкант, актёр.
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