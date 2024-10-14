Стало известно, почему Хейли Бибер не подпускает родителей к новорождённому сыну

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Американская модель Хейли Бибер не подпускает родителей к своему новорождённому сыну Джеку. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Хейли Бибер в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Как сообщает инсайдер издания, супруга музыканта Джастина Бибера испортила отношения с матерью и отцом ещё до появления малыша на свет.

"Отношения Хейли с семьёй ухудшались в течение некоторого времени. Но они начали рушиться, когда она забеременела, потому что не хотела говорить об этом своей семье в течение нескольких месяцев", — сообщил анонимный источник.

Критическим моментом, из-за которого Хейли Бибер вышла из себя, стало сообщение её отца с просьбой молиться за модель и её супруга, Джастина Бибера. Она попросила родителя не вмешиваться в её жизнь.

Пишут также, что супруги, которые в августе впервые стали родителями, на фоне скандала с рэпером P. Diddy ограничили контакты со многими знакомыми. Сообщается, что музыкант замкнулся в себе.

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Уточнения

Хе́йли Ро́уд Би́бер (англ. Hailey Rhode Bieber; в девичестве Болдуин (Baldwin), род. 22 ноября 1996) — американская модель.



Джа́стин Дрю Би́бер (англ. Justin Drew Bieber; род. 1 марта 1994, Лондон, Онтарио, Канада) — канадский поп-R&B-певец, автор песен, музыкант, актёр.





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