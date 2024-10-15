Садальский пожаловался на качество алкоголя: обман и отрава

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Актёр Станислав Садальский раскритиковал качество спиртной продукции популярной торговой сети.

Фото: https://vk.com/stassadalsky by ВК-аккаунт Станислава Садальского is licensed under public doman

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" рассказал, что приобрёл алкоголь в Югорске в одной популярной торговой точке, распространённой по всей России.

Приобретённая продукция крайне не понравилась 73-летнему артисту.

"Это обман и отрава, посадите в тюрьму отравителей народа. Взяли дорогущий Арманьяк и… палёнка, хотя и в деревянной коробке", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Садальский отметил, что покупал в торговой сети и текиллу, и красное вино, и водку, и всё охарактеризовал как подделку. Он признался, что от купленной водки чуть не отправился на тот свет.

"Даже купленный майонез Рико какой-то соляркой отдаёт", — пожаловался Станислав Юрьевич.

Уточнения

Станисла́в Ю́рьевич Сада́льский (род. 8 августа 1951, Чкаловское, Чкаловский район, Чувашская АССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, журналист, блогер. Заслуженный артист РСФСР (1991), народный артист Грузии (2007).



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