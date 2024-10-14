Актриса Деми Мур дала короткий комментарий о состоянии больного Брюса Уиллиса

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

На Международном кинофестивале в Хэмптоне голливудская актриса Деми Мур получила награду за достижения в своей карьере и произнесла трогательную речь. В ходе своего выступления она также поделилась мыслями о состоянии здоровья своего бывшего мужа, актёра Брюса Уиллиса.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Деми Мур не скрывает, что сохраняет тёплые отношения с бывшим возлюбленным, от которого у неё три дочери. Ради заботы о нём она даже подружилась с его нынешней женой, моделью Эммой Хемминг-Уиллис. По словам актрисы, она навещала Брюса Уиллиса пару дней назад вместе с их общей внучкой Луэттой.

"Знаете, я уже говорила это ранее. Болезнь — это именно то, чем она является. И я думаю, что важно действительно глубоко внутри принять это. Сейчас он стабилен", — поделилась актриса.

Она обратилась к людям, столкнувшимся с подобной ситуацией, и заявила, что не следует цепляться за прошлое. Важно принимать родных такими, какими они пребывают в настоящем моменте.

Ранее Сергей Бурунов поделился своими впечатлениями о работе в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте".

Уточнения

Уо́лтер Брюс Уи́ллис (англ. Walter Bruce Willis, род. 19 марта 1955[…], Идар-Оберштайн, Рейнланд-Пфальц, ФРГ) — американский актёр, продюсер и музыкант.



Деми́ Джин Гайнс (англ. Demi Gene Guynes; род. 11 ноября 1962[…], Розуэлл, Нью-Мексико), профессионально известная как Деми́ Мур (англ. Demi Moore; [dəˈmiː ˈmɔːr], Деми́ Мор), настоящее имя Деметрия ( Demetria ) — американская модель, актриса и автор песен.



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