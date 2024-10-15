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Юрий Лоза похвастался интеллектуальными способностями: жена может подтвердить

0:42
Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза рассказал, что легко отвечает на вопросы интеллектуального шоу "Своя игра".

Юрий Лоза похвастался интеллектуальными способностями: жена может подтвердить
Фото: https://vk.com/club122705257 by ВК-аккаунт Юрия Лозы is licensed under public doman

Юрий Лоза похвастался тем, что при просмотре телепрограммы "Своя игра" ему удаётся давать правильные ответы на сложные вопросы.

"Достаточно часто знаю ответы на вопросы ведущего. Жена может подтвердить, что не успеют тамошние умники ещё и рта открыть, а я уже кричу — "ну этот… как его… ну ты должна его помнить!" — написал артист в своём Telegram-канале.

Автор и исполнитель хита "Плот" с гордостью отметил, что он эрудированный.

Ранее Юрий Лоза показал фигуру на пляже.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик. Самая известная его песня — «Плот».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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