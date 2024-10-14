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Отара Кушанашвили выписали из больницы после удаления злокачественной опухоли

0:44
Шоу-бизнес

Журналист Отар Кушанашвили сообщил об отправке домой после перенесённой операции.

Отара Кушанашвили выписали из больницы после удаления злокачественной опухоли
Фото: https://vk.com/o.kushanashvili by ВК-аккаунт Отара Кушанашвили is licensed under public doman

Страдающий онкологией Отар Кушанашвили записал видеообращение к поклонникам. Звезда ТВ объяснил, что после того, что ему пришлось пережить, он полностью изменит своё отношение к жизни.

Чтобы опухоль в желудке и кишечнике не возобновила свой рост, журналист будет периодически проходить лечение.

"Я буду использовать каждый день, чтобы быть счастливым. Я должен прожить, ну, 20 очень качественных лет", — рассказал звезда ТВ о своих планах в социальных сетях.

Ранее Отар Кушанашвили показал очаровательного младшего сына Даниила.

Уточнения

Ота́р Ша́лвович Кушанашви́ли (груз. ოთარ შალვოვიჩ კუშანაშვილი; род. 22 июня 1970, Кутаиси, Грузинская ССР, СССР) — российский журналист и телеведущий. Получил известность в середине 1990-х годов как музыкальный критик и один из постоянных участников программы «Акулы пера». Главный редактор газеты «Музыкальная правда».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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