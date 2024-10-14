Блогер Юрий Подоляка назвал предательством возвращение Владимира Познера на Первый канал

Военный эксперт и блогер Юрий Подоляка в своём Telegram-канале высказал мнение, что возвращение журналиста Владимира Познера, известного своими русофобскими взглядами, на Первый канал является печальным симптомом. Об этом сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Augustas Didžgalvis, CC BY-SA 4.0

В подтверждение своих слов Подоляка приводит несколько цитат о Познере, которые были озвучены ещё до начала специальной военной операции на Украине, которую журналист отказался поддерживать. Так, он упоминает, что юморист Михаил Задорнов считал Познера "гениальным предателем", а певец Дмитрий Певцов называл его "врагом России".

Юрий Подоляка подчёркивает, что в этом нет места несправедливости, так как Познер открыто называл величайшей трагедией русского народа принятие Православия. При этом он поддерживает нетрадиционные ценности, такие как однополые браки.

В заключение он напоминает, что Владимир Познер называл соотечественников неграмотными и глупыми из-за нежелания "принять демократию". Подоляка выражает сожаление, что этот человек "будет учить неполноценных русских людей жить" в эфире Первого канала.

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Уточнения

Влади́мир Влади́мирович По́знер (имя при рождении — Влади́мир Жера́льд Дми́трий Дюбуа́-Нибуайе́ (фр. Vladimir Gérald Dimitri Dubois-Niboyet); род. 1 апреля 1934, Париж, Третья Французская республика) — российский и американский журналист, телеведущий и радиоведущий, писатель.



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