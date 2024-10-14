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Блогер Юрий Подоляка назвал предательством возвращение Владимира Познера на Первый канал

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Военный эксперт и блогер Юрий Подоляка в своём Telegram-канале высказал мнение, что возвращение журналиста Владимира Познера, известного своими русофобскими взглядами, на Первый канал является печальным симптомом. Об этом сообщает EADaily.

Блогер Юрий Подоляка назвал предательством возвращение Владимира Познера на Первый канал
Фото: commons.wikimedia.org by Augustas Didžgalvis, CC BY-SA 4.0

В подтверждение своих слов Подоляка приводит несколько цитат о Познере, которые были озвучены ещё до начала специальной военной операции на Украине, которую журналист отказался поддерживать. Так, он упоминает, что юморист Михаил Задорнов считал Познера "гениальным предателем", а певец Дмитрий Певцов называл его "врагом России".

Юрий Подоляка подчёркивает, что в этом нет места несправедливости, так как Познер открыто называл величайшей трагедией русского народа принятие Православия. При этом он поддерживает нетрадиционные ценности, такие как однополые браки.

В заключение он напоминает, что Владимир Познер называл соотечественников неграмотными и глупыми из-за нежелания "принять демократию". Подоляка выражает сожаление, что этот человек "будет учить неполноценных русских людей жить" в эфире Первого канала.

Ранее Пётр Чернышёв посетил могилу Анастасии Заворотнюк в годовщину их венчания.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович По́знер (имя при рождении — Влади́мир Жера́льд Дми́трий Дюбуа́-Нибуайе́ (фр. Vladimir Gérald Dimitri Dubois-Niboyet); род. 1 апреля 1934, Париж, Третья Французская республика) — российский и американский журналист, телеведущий и радиоведущий, писатель.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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