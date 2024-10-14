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Мама рэпера Тимати рассказала, как спасла своих сыновей от тюрьмы: а друг сел

Шоу-бизнес

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова обеспокоена желанием внучки Алисы дружить с хулиганами. Она опасается, что её внучка Алиса свяжется с плохой компанией.

Мама рэпера Тимати рассказала, как спасла своих сыновей от тюрьмы: а друг сел
Фото: https://vk.com/timatiofficial by ВК-аккаунт рэпера Тимати is licensed under public doman

Симона Юнусова обратилась к подписчикам за советом. Она очень настороженно относится к выбору друзей внучки Алисы, так как подростков часто привлекают хулиганы.

"Они кажутся им крутыми и попасть в эту ловушку очень легко", — поделилась своими опасениями Симона.

Женщина порекомендовала звать друзей детей к себе домой и хорошо их рассмотреть, чтобы заметить угрозу.

Она считает, что ребёнку нужно раскрывать глаза на нежелательных друзей.

"Иногда надо проявлять жёсткость и запрещать общение, таким образом к примеру, моим сыновьям удалось однажды избежать тюрьмы, а "друг" сел", — рассказала о своём опыте мама рэпера.

Она призвала подписчиков внимательно относиться к тому, кто окружает их детей.

Уточнения

Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель. Получил известность в 2004 году, после участия в шоу «Фабрика звёзд 4». В 2006 году выпустил дебютный сольный альбом Black Star.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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