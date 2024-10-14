Мама рэпера Тимати рассказала, как спасла своих сыновей от тюрьмы: а друг сел

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова обеспокоена желанием внучки Алисы дружить с хулиганами. Она опасается, что её внучка Алиса свяжется с плохой компанией.
Симона Юнусова обратилась к подписчикам за советом. Она очень настороженно относится к выбору друзей внучки Алисы, так как подростков часто привлекают хулиганы.
"Они кажутся им крутыми и попасть в эту ловушку очень легко", — поделилась своими опасениями Симона.
Женщина порекомендовала звать друзей детей к себе домой и хорошо их рассмотреть, чтобы заметить угрозу.
Она считает, что ребёнку нужно раскрывать глаза на нежелательных друзей.
"Иногда надо проявлять жёсткость и запрещать общение, таким образом к примеру, моим сыновьям удалось однажды избежать тюрьмы, а "друг" сел", — рассказала о своём опыте мама рэпера.
Она призвала подписчиков внимательно относиться к тому, кто окружает их детей.
Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель. Получил известность в 2004 году, после участия в шоу «Фабрика звёзд 4». В 2006 году выпустил дебютный сольный альбом Black Star.
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