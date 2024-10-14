Пётр Чернышёв посетил могилу Анастасии Заворотнюк в годовщину венчания: больно смотреть

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Фигурист Пётр Чернышёв посетил могилу своей жены, актрисы Анастасии Заворотнюк 12 октября 2024 года, в 16-ю годовщину венчания. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Фото: instagram.com by личный аккаунт Анастасии Заворотнюк в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Супруги обвенчались в 2004 году в Крыму, в посёлке Форос, в храме, построенном в 1892 году. По словам актрисы, она выбрала это место, потому что оно "намоленное".

Как рассказала "Московскому комсомольцу" работница Троекуровского кладбища, спортсмен и мать артистки часто приходят на могилу Заворотнюк. Женщина отметила, что на фигуриста "больно смотреть". Однако он всегда приезжает с цветами и тщательно ухаживает за могилой своей покойной жены.

В настоящее время могила Анастасии Заворотнюк считается самой посещаемой на кладбище — к ней постоянно приходят посетители и поклонники.

Анастасия Заворотнюк ушла из жизни в конце мая после пятилетней борьбы с раком мозга.

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Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Заворотню́к (3 апреля 1971, Астрахань — 29 мая 2024, Москва) — российская актриса театра и кино, телеведущая.



Пётр Андреевич Чернышёв (англ. Peter Tchernyshev; род. 6 февраля 1971, Ленинград) — российский, а позже американский фигурист, пятикратный чемпион США (1999—2003) и двукратный победитель чемпионата Четырёх континентов (2000, 2002) в танцах на льду.



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